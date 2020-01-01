美！台南梅嶺梅花盛開 元旦湧賞花車潮進行單邊管制

好美！台南楠西區梅嶺梅花，因連日降雨加上低溫「助攻」，高海拔處梅花進入盛開，一夜之間盛開枝頭全白了，2020元旦假期又是好天氣，一大早上山賞花車輛就絡繹不絕，玉井警分局一早就進行交通疏導，警方表示，山上二層坪停車場已經停滿，上午9點半開始實施單線管制措施，請駕駛人配合警察人員交通疏導，由二層坪環山道路下山。

這是最近4年最早的梅花季登場了 ！福來百年梅園陳居峰表示，因12月初有難得的冬雨滋潤，入夜後水氣較重，後來又有幾波冷鋒，因此預估今年元旦就有機會賞花，果不期然，日前下了一陣雨，有「催花」的效果，高海拔地區梅花一夜之間就盛開期，元旦就迎來第一波賞梅花季人潮。

陳居峰說，梅嶺梅花會從伍龍步道上方、海拔約800米的「出水仔」開始盛開，有時還可以看到雲海，視野好時，可以遠眺南化水庫，今年花況很不錯，已經吸引不少遊客前來拍照取景。