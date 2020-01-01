親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

脫口總統要投「他」 郭台銘：這局我想讓大家自由

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

美！台南梅嶺梅花盛開 元旦湧賞花車潮進行單邊管制

2020-01-01 10:34聯合報 記者吳淑玲／即時報導

好美！台南楠西區梅嶺梅花，因連日降雨加上低溫「助攻」，高海拔處梅花進入盛開，一夜之間盛開枝頭全白了，2020元旦假期又是好天氣，一大早上山賞花車輛就絡繹不絕，玉井警分局一早就進行交通疏導，警方表示，山上二層坪停車場已經停滿，上午9點半開始實施單線管制措施，請駕駛人配合警察人員交通疏導，由二層坪環山道路下山。

這是最近4年最早的梅花季登場了 ！福來百年梅園陳居峰表示，因12月初有難得的冬雨滋潤，入夜後水氣較重，後來又有幾波冷鋒，因此預估今年元旦就有機會賞花，果不期然，日前下了一陣雨，有「催花」的效果，高海拔地區梅花一夜之間就盛開期，元旦就迎來第一波賞梅花季人潮。

陳居峰說，梅嶺梅花會從伍龍步道上方、海拔約800米的「出水仔」開始盛開，有時還可以看到雲海，視野好時，可以遠眺南化水庫，今年花況很不錯，已經吸引不少遊客前來拍照取景。

梅嶺梅花受氣候影響很大，往年都是「看天臉色」，花況已多年沒有這麼美了，陳居峰說，去年沒有颱風侵襲，梅樹的生長狀況穩定，枝幹上的葉子多已掉光，有利於集中綻放，幫美景加分，希望後續不要下雨，讓花況持續，加下今年農曆年較早，梅嶺從高海拔一直到中低海拔梅花接力綻放，可以持續到農曆過年。

台南梅嶺梅花盛開，上山賞花車潮不斷。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺梅花盛開，上山賞花車潮不斷。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南梅嶺梅花提前綻放，遠眺可看到南化水庫。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺梅花提前綻放，遠眺可看到南化水庫。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南梅嶺梅花提前綻放，遠眺可看到南化水庫。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺梅花提前綻放，遠眺可看到南化水庫。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南梅嶺梅花提前綻放，樹頭有如一片白雪。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺梅花提前綻放，樹頭有如一片白雪。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南梅嶺梅花提前綻放，樹頭有如一片白雪。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺梅花提前綻放，樹頭有如一片白雪。記者吳淑玲／翻攝
分享
台南梅嶺梅花提前綻放，樹頭有如一片白雪。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺梅花提前綻放，樹頭有如一片白雪。記者吳淑玲／翻攝
分享

梅花賞花南化水庫

延伸閱讀

南投梅花開5成了 賞景別動手

影／梅花炸裂南投！國姓九份二山元旦後最美

美翻了！30萬株鬱金香輪流綻放 花期至明年3...

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／全台唯一！2020元旦日出 阿里山露臉

2020-01-01 09:43

迎新年實踐行的正義 嘉義縣6個偏鄉幸福巴士上路

2020-01-01 10:51

迎接新年開始 雲林莿桐近2千人健行野餐

2020-01-01 10:51

另類跨年！天主教友夜間徒步朝聖 陪中華聖母喜迎新年

2020-01-01 09:47

國旗風箏飄揚！朴子命名百周年 公所元旦升旗人氣爆棚

2020-01-01 09:21

新年倒數員警漏夜值勤 行動補給專機送美食

2020-01-01 06:21

嘉市跨年晚會 上萬人嗨翻全場

2020-01-01 04:38

劍湖山566秒璀璨煙火 點亮夜空迎新年

2020-01-01 00:33

台南今起禁免洗餐具、調降房屋稅

2019-12-31 23:59

南市耶誕跨年嗨 吸3億商機

2019-12-31 23:56

鹹酥雞店老闆 散發正向力量

2019-12-31 23:12

嘉義縣元旦活動看這邊！ 音樂會、升旗典禮一次掌握

2019-12-31 21:08

帶來上億商機！台南跨年晚會「最終章」 舞台回歸台南

2019-12-31 19:41

台南美術館元旦直播維也納新年音樂會 在家也能聆賞

2019-12-31 18:51

台南萬人升旗典禮 國民黨部：國父孫中山塑像在微笑了

2019-12-31 18:29

阿里山幸福巴士營運計畫1月3日通車 服務偏鄉居民

2019-12-31 18:20

台南跨年首部曲 「民間版」 井仔腳送夕陽還有彩虹

2019-12-31 18:03

台南跨年晚會全攻略 今晚來舊城區玩通宵

2019-12-31 15:20

熱心企業家捐贈透明圓盾 台南市長黃偉哲頒獎表揚

2019-12-31 15:20

嘉義幸福巴士上路 試營運期間全段搭乘只要10元

2019-12-31 15:12

3提升3永續 台南推新年施政願景

2019-12-31 13:43

欣賞2019年最後一次落日 太平雲梯辦「一抹紅霞」

2019-12-31 12:22

台南治安滿意度六都第一 破獲率69.9%提升到90.4%

2019-12-31 11:52

台南跨年晚會「續攤」最佳選擇 友愛市場深夜食堂迎客

2019-12-31 11:25

雞排的正向力量 嘉縣「雞排英雄」勉孩子苦讀拚進步獎

2019-12-31 11:08

外國人有福了！嘉義城隍廟籤詩翻譯成英日語

2019-12-31 10:10

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

新竹女泰國自由行染麻疹 可感染期接觸338人

2019-12-31 16:52

維護跨年秩序台東警分局太威了 租來黑輪車員警呷桶海

2019-12-31 19:55

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20

夜市大亨又出招 草鞋墩夜市打造全台最大「愛情鎖」

2019-12-31 12:05

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

圖輯／迎接2020年 台北101跨年煙火秀

2020-01-01 00:31

帶來上億商機！台南跨年晚會「最終章」 舞台回歸台南

2019-12-31 19:41

瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

2019-12-31 20:20

基隆地標3煙囪將拆 林右昌：台電未來改低短煙囪融地景

2019-12-31 14:05

台南跨年晚會全攻略 今晚來舊城區玩通宵

2019-12-31 15:20

嘉義幸福巴士上路 試營運期間全段搭乘只要10元

2019-12-31 15:12

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

台水汰換管線經費增到20億 侯友宜：選舉完我會下鄉盯

2019-12-31 12:14

101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

2020-01-01 00:17

影／協和電廠封爐過程曝光 林右昌：和台電不一定對立

2019-12-31 22:19

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

清晨站崗為哪樁？苗栗市公所消滅街頭髒亂點

2019-12-31 19:24

屏東「Ｋ歌之夜」跨年晚會 封路停車卡司資訊看這邊

2019-12-31 16:41

破紀錄！北捷宣布跨年總運量突破去年 達305萬人次

2020-01-01 00:52

注意了！西濱快速路彰化段區間測速3月2日開張

2019-12-31 14:44

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全場

2019-12-31 19:39

元旦晚間新北市民廣場將辦「2020新北歌廳秀」

2019-12-31 15:08

爭睹義大世界跨年煙火秀 民眾展開「卡位」戰

2019-12-31 18:27

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

台東迎曙光 三仙台與太麻里「摃龜」

2020-01-01 07:03

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

金門跨年晚會 創新煙火與藝人要給你好看

2019-12-31 14:04

墾丁跨年夜衝出高住房 旅宿業嘆：觀光寒冬的小確幸

2019-12-31 18:35

愛奇藝跨年轉播國旗「被消失」？北市府痛斥：抹紅

2019-12-31 16:16

義大世界跨年煙火 今年將再創3項紀錄

2019-12-31 19:38

台南跨年首部曲 「民間版」 井仔腳送夕陽還有彩虹

2019-12-31 18:03

台南萬人升旗典禮 國民黨部：國父孫中山塑像在微笑了

2019-12-31 18:29

掃街車加逾600義工 一小時恢復乾淨北市

2020-01-01 04:22

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

迎接2020 台北101跨年煙火璀璨登場

2020-01-01 02:57

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

台東跨年熱情民眾提早3小時 傍晚5點多就到會場守候

2019-12-31 19:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top