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另類跨年！天主教友夜間徒步朝聖 陪中華聖母喜迎新年

2020-01-01 09:47聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

各縣市政府競相砸錢舉辦跨年大型演唱會迎新年，天主教嘉義教區昨晚連續25年，舉辦「另類跨年－夜間朝聖」活動，象徵走出黑暗迎新年，數百名神父修女及教友冒低溫，隨同中華聖母態像，從雲林古坑鄉興昌國小出發，沿台3線步行到嘉縣梅山鄉、教宗冊封的中華聖母朝聖地教堂，舉行彌撒，為國家、社會、家庭祈福，場面莊嚴隆重 。

嘉義教區主教鍾安住主禮彌撒，20位神父共祭，唱聖歌，聆聽福音，彌撒結束，等待跨年，觀看對面梅山公園燃放迎新年高空煙火，互祝新年快樂，天主降福。

鍾主教回顧過去1年舉辦全國聖體大會，活化雲林東勢閒置堂區，教堂兼辦老人長照據點，以及福傳等成果，期勉新年繼續努力，研讀聖經福傳，信賴天主力量，彌撒最後帶領神父修女教友，在中華聖母態像前誦念禱詞，獻花致敬，祈求聖母庇佑。

教會每年最後一天夜間，舉辦跨年夜間朝聖，朝聖源自歐洲天主教國家，教友夜間步行，沉殿心靈，默想祈禱，省思過去言行，向天主認罪悔改，走向光明，求主賜福。

梅山教堂供奉穿仿慈禧太后衣飾聖母像，聖母手抱耶穌仿清朝河北省清苑縣東閭聖堂畫像，聖母原像右手所持的羽毛扇改為權杖，下垂左手抬起抱耶穌，臉型依傳統畫法蒙白紗、戴鑲滿紅綠珍珠寶石皇冠，展現「天地皇后」身分，耶穌腰紮皮帶、腳穿中國雲鞋，具中國韻味，「中西合璧」顯示天主教會本地化信仰精神。

天主教嘉義教區昨晚連續25年，舉辦「另類跨年－夜間朝聖」活動，象徵走出黑暗迎新年...
天主教嘉義教區昨晚連續25年，舉辦「另類跨年－夜間朝聖」活動，象徵走出黑暗迎新年，數百名神父修女及教友隨同中華聖母態像，從雲林沿台3線步行到嘉縣梅山鄉、教宗冊封的中華聖母朝聖地教堂，舉行彌撒。記者魯永明／攝影
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天主教嘉義教區昨晚連續25年，舉辦「另類跨年－夜間朝聖」活動，象徵走出黑暗迎新年...
天主教嘉義教區昨晚連續25年，舉辦「另類跨年－夜間朝聖」活動，象徵走出黑暗迎新年，數百名神父修女及教友隨同中華聖母態像，從雲林沿台3線步行到嘉縣梅山鄉、教宗冊封的中華聖母朝聖地教堂，舉行彌撒。記者魯永明／攝影
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天主教嘉義教區跨年彌撒結束，主教鍾安住帶領大家觀看對面梅山公園燃放迎新年高空煙火...
天主教嘉義教區跨年彌撒結束，主教鍾安住帶領大家觀看對面梅山公園燃放迎新年高空煙火，互祝新年快樂，天主降福。記者魯永明／攝影
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梅山教堂供奉穿仿慈禧太后衣飾聖母像，聖母手抱耶穌仿清朝河北省清苑縣東閭聖堂畫像，...
梅山教堂供奉穿仿慈禧太后衣飾聖母像，聖母手抱耶穌仿清朝河北省清苑縣東閭聖堂畫像，展現「天地皇后」身分，「中西合璧」顯示天主教會本地化信仰精神。記者魯永明／攝影
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跨年耶穌

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