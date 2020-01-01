影/全台唯一！2020元旦日出 阿里山露臉

民眾引頸期盼的阿里山新年日出於今天凌晨7點03分左右現身玉山山脈間，成為全台唯一的2020日出景象，隨著太陽升起，原本的霧氣逐漸消散，現場2000多位民眾驚呼連連，紛紛拿起手機、相機紀錄這經典一刻，有民眾表示，原本很擔心會受到昨天的霧雨影響，沒想到今天日出這麼美，等待2個多小時都值得了！

來自嘉義市的蘇姓民眾表示，13年前的新年曾經上山看日出，結果碰壁，後來就沒有再上山迎日出，今天特地開車、坐小火車上山，凌晨5點多才抵達會場，原本想著如果真的看不到日出，單純聽音樂會也不錯，結果終於等到了！而且天空很藍、太陽也非常耀眼，真的很難得，未來如果有機會還想再上山。

立法委員陳明文表示，當初會設立阿里山日出音樂會，是因為嘉義縣財政困難，想舉辦跨年晚會也無法籌出錢，因此以嘉義縣最知名的阿里山做行銷，舉辦至今第18年吸引非常多遊客到來，相信今天音樂會的表演及2020年第一道曙光絕對會驚艷各位。

交通部長林佳龍表示，交通部觀光局的阿管處花費很多心力幫助維護環境，非常不容易，而2020年諧音就是愛你愛你，希望每個人都能夠愛自己及身邊的每個人，交通部觀光局將2020年訂為脊梁山脈旅遊年，阿里山是七大登山路線重要的一條，未來也會再與林務局密切配合。