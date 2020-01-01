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影/全台唯一！2020元旦日出 阿里山露臉

2020-01-01 09:43聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

民眾引頸期盼的阿里山新年日出於今天凌晨7點03分左右現身玉山山脈間，成為全台唯一的2020日出景象，隨著太陽升起，原本的霧氣逐漸消散，現場2000多位民眾驚呼連連，紛紛拿起手機、相機紀錄這經典一刻，有民眾表示，原本很擔心會受到昨天的霧雨影響，沒想到今天日出這麼美，等待2個多小時都值得了！

來自嘉義市的蘇姓民眾表示，13年前的新年曾經上山看日出，結果碰壁，後來就沒有再上山迎日出，今天特地開車、坐小火車上山，凌晨5點多才抵達會場，原本想著如果真的看不到日出，單純聽音樂會也不錯，結果終於等到了！而且天空很藍、太陽也非常耀眼，真的很難得，未來如果有機會還想再上山。

立法委員陳明文表示，當初會設立阿里山日出音樂會，是因為嘉義縣財政困難，想舉辦跨年晚會也無法籌出錢，因此以嘉義縣最知名的阿里山做行銷，舉辦至今第18年吸引非常多遊客到來，相信今天音樂會的表演及2020年第一道曙光絕對會驚艷各位。

交通部長林佳龍表示，交通部觀光局的阿管處花費很多心力幫助維護環境，非常不容易，而2020年諧音就是愛你愛你，希望每個人都能夠愛自己及身邊的每個人，交通部觀光局將2020年訂為脊梁山脈旅遊年，阿里山是七大登山路線重要的一條，未來也會再與林務局密切配合。

「2020年阿里山日出印象音樂會」凌晨5點半由台北愛樂管弦樂團展開序幕，讓民眾在古典樂的陪伴下迎接日出，嘉義縣長翁章梁表示，阿里山的高山音樂會非常特殊，希望在新的一年大家可以心想事成，共同為台灣努力，就像日出一樣，看到日出就如同看到希望。

林務局副局長廖一光（左）、交通部長林佳龍（中）、立法委員陳明文（右）今天上午出席...
林務局副局長廖一光（左）、交通部長林佳龍（中）、立法委員陳明文（右）今天上午出席「2020年阿里山日出印象音樂會」。圖／陳明文競選總部提供
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2020年第一道曙光現身阿里山，2000多位民眾到場爭相拍照。記者陳玫伶／攝影
2020年第一道曙光現身阿里山，2000多位民眾到場爭相拍照。記者陳玫伶／攝影
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2020年第一道曙光現身阿里山，2000多位民眾到場爭相拍照。記者陳玫伶／攝影
2020年第一道曙光現身阿里山，2000多位民眾到場爭相拍照。記者陳玫伶／攝影
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由嘉義縣政府主辦的「2020年阿里山日出印象音樂會」今天凌晨在阿里山對高岳觀日平...
由嘉義縣政府主辦的「2020年阿里山日出印象音樂會」今天凌晨在阿里山對高岳觀日平台舉辦。記者陳玫伶／攝影
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2020年第一道曙光現身阿里山，2000多位民眾到場爭相拍照。圖／嘉義縣政府提供
2020年第一道曙光現身阿里山，2000多位民眾到場爭相拍照。圖／嘉義縣政府提供
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阿里山音樂會嘉義

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