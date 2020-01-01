國旗風箏飄揚！朴子命名百周年 公所元旦升旗人氣爆棚

迎接2020年!嘉義縣朴子市命名「朴子」屆滿百周年，市公所清晨在公所前廣場舉辦元旦升旗典禮，數千民眾大聲高唱國歌，目視青天白日滿地紅國旗升空，年輕市長吳品叡帶領公所團隊，發送國旗提袋、市長署名春聯，以及紅包袋，朴子風箏隊施放國旗風箏，看著國旗飄揚高空，群眾感動。

綠營大本營的嘉義縣，國民黨縣黨部配合參與全縣唯一的朴子升旗典禮，國民黨海區立委候選人王啟澧及不分區立委提名人翁重鈞到場參加，向黨籍民意代表、幹部、黨員，和數千參與群眾致意問早，一同高唱國歌，展現新年新氣象與新活力。

風箏隊在升旗典禮會場，冉冉升起10幾面的國旗風箏，邀請國樂隊奏起國歌、國旗歌，讓參加的民眾心中充滿感動，現場民眾爭相拍照留念，互祝新年快樂。

今年是市長吳品叡上任後第二次辦元旦升旗，會場安排藝文表演，神奇樂坊演奏國樂國歌、國旗歌，魅力姐妹舞蹈社表演舞蹈，與民眾跳帶健康操；吳品叡自費印製書法春聯，贈送參加升旗民眾。