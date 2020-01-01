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元旦升旗愛國心噴發！這面金氏紀錄國旗當年揚威世界

影/韓國瑜來台南參加升旗 黃偉哲：這是好事

2020-01-01 07:52聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

對於國民黨總統候選人韓國瑜來台南參加升旗典禮，台南市長黃偉哲表示，雖然是政黨所舉辦的活動，但是升旗活動是國家祈願、祈福，這點是好事，希望在新年大家都和和氣氣，不分藍綠，韓來者是客，若來為台灣、台南祈福，這點是給予肯定的。

台南市政府今天上午在新營南瀛綠都心舉辦升旗健行活動，由新營青商會承辦，黃偉哲由市府秘書長方進呈等人陪同清晨6點來到會場，市議員李宗翰、沈家鳳、新營區長魏文貴、鹽水區長呂煌男、北門區長張明寶、六甲區長陳啟榮等人都出席，現場來了約數百名市民參與升旗，還有現役軍人穿著軍服與會，表達對國家認同。

黃偉哲說，過去市府因辦理跨年三部曲，其中一早在二寮看日出後，就在新化虎頭埤舉辦升旗典禮，台南幅員遼闊，過去新營都有辦升旗典禮，因此市長根本都來不及參加，今年改變方式，他是第一次參加新營升旗典禮，很開心看到這麼多市民朋友參與。

對於媒體詢問韓國瑜參加高雄升旗典禮後接著要趕來台南參加升旗，黃偉哲受訪時表示，站在地主立場，來者是客，一定給予尊重，同時強化對於維安，提高警覺。

黃偉哲說，韓國瑜來台南參加升旗，雖然是出席政黨（國民黨）所舉辦的活動，但是升旗活動是國家祈願、祈福，這點是好事，希望在新年大家都和和氣氣，不分藍綠，一起為國家祈福。

台南市政府今天上午在新營南瀛綠都心舉辦升旗健行活動。記者謝進盛／攝影
台南市政府今天上午在新營南瀛綠都心舉辦升旗健行活動。記者謝進盛／攝影
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會場國旗冉冉上升。記者謝進盛／攝影
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會場軍職人員出席，讓不少鄉親感動不已。記者謝進盛／攝影
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黃偉哲與市民們擊掌相互加油。記者謝進盛／攝影
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許多小朋友在家人陪同出席升旗典禮。記者謝進盛／攝影
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許多市民朋友熱情搖著國旗互道新年快樂。記者謝進盛／攝影
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台南市長黃偉哲上午參加新營青商會主辦的升旗典禮，一早出席在會場。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲上午參加新營青商會主辦的升旗典禮，一早出席在會場。記者謝進盛／攝影
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韓國瑜黃偉哲

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