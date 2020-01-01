影/韓國瑜來台南參加升旗 黃偉哲：這是好事

對於國民黨總統候選人韓國瑜來台南參加升旗典禮，台南市長黃偉哲表示，雖然是政黨所舉辦的活動，但是升旗活動是國家祈願、祈福，這點是好事，希望在新年大家都和和氣氣，不分藍綠，韓來者是客，若來為台灣、台南祈福，這點是給予肯定的。

台南市政府今天上午在新營南瀛綠都心舉辦升旗健行活動，由新營青商會承辦，黃偉哲由市府秘書長方進呈等人陪同清晨6點來到會場，市議員李宗翰、沈家鳳、新營區長魏文貴、鹽水區長呂煌男、北門區長張明寶、六甲區長陳啟榮等人都出席，現場來了約數百名市民參與升旗，還有現役軍人穿著軍服與會，表達對國家認同。

黃偉哲說，過去市府因辦理跨年三部曲，其中一早在二寮看日出後，就在新化虎頭埤舉辦升旗典禮，台南幅員遼闊，過去新營都有辦升旗典禮，因此市長根本都來不及參加，今年改變方式，他是第一次參加新營升旗典禮，很開心看到這麼多市民朋友參與。

對於媒體詢問韓國瑜參加高雄升旗典禮後接著要趕來台南參加升旗，黃偉哲受訪時表示，站在地主立場，來者是客，一定給予尊重，同時強化對於維安，提高警覺。