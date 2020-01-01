嘉市跨年晚會 上萬人嗨翻全場

「迎接2020全嘉藝起來跨年晚會」在嘉義市立體育場舉行，有上萬名觀眾進場，2019年的最後一分鐘，市府向民眾募集的60張主題為「我愛嘉義」的照片，隨著倒數的每秒鐘，在大螢幕逐步顯示每一張照片，讓現場觀眾與嘉義市長黃敏惠等人一同開心倒數，送走2019、迎接2020年。

晚會連續6.5小時演出不間斷，由嘉義藝人GINO與入圍金鐘獎綜藝主持人獎巴鈺聯合主持。今年首創 T型舞台，最特別的亮點是美聲天后秀蘭瑪雅與北興國中80人管樂團、曼斯特舞團跨界演出。

黃敏惠說，祝賀大家新年快樂，因為有你，嘉義大不同，也因為有你，嘉義市會更好。今晚看到體育場爆滿的人潮以及眾多貴賓，充滿了感恩，即將告別2019年，2020就是「愛你愛妳」，嘉義市就在北回歸線上，235就代表著「愛上我」，我愛嘉義市的真愛密碼就是「52+14」，加在一起就是66大順。感謝過去所有人的努力，未來大家也要手牽手、心連心，一起努力勇敢向前走。

跨年晚會摸彩大獎由黃敏惠抽出gogoro電動機車，以及福添福社會福利慈善基金會、山興企業行、財團法人九華山地藏庵、嘉邑城隍廟、嘉義文財殿各贊助電動自行車1部，幸運得主就能把大獎騎回家。

今年陣容堅強，演出藝人及團體有台語搖滾天團董事長樂團、影歌雙棲溫柔女聲曾沛慈、金曲獎得主廖士賢、宅男女神豆花妹蔡黃汝，金曲獎最佳新人入圍王豔薇、超偶冠軍張語噥、五月天阿信力捧的創作才子黃奕儒及來自內蒙古戰旗樂隊等。

最後由黃敏惠和董事長樂團、曾沛慈和大家一起歡樂倒數，迎接「2020年愛妳愛你」的第一天。

會場周邊還有滿滿的觀光美食攤位，重現體育館夜市，讓民眾感受嘉義市跨年夜的熱情活力。