嘉義縣元旦活動看這邊！ 音樂會、升旗典禮一次掌握

嘉義縣元旦活動眾多，除了嘉義縣政府於阿里山鄉對高岳觀日平台主辦的「2020年阿里山日出印象音樂會」，阿管處也將於梅山鄉的瑞峰社區舉辦「隅夷處，耀瑞峰」2020曙光茶香音樂會，此外，無黨籍嘉義縣第二選區立委候選人許能通、朴子市公所將各自舉辦升旗典禮，歡迎民眾前往參與。

嘉義縣政府今年以「愛你愛你交響情人夢」為主題，邀國際知名台北愛樂管弦樂團50位音樂家、鄒族美聲安歆澐以及高亢嗓音卓義峯，到全台最高海拔的舞台上演一段融入古典交響樂曲、流行歌曲與知名動畫影片主題曲的音樂饗宴，讓民眾體驗從初戀、熱戀、見證愛情到永恆的愛等不同氛圍。

梅山鄉瑞峰村長葉永鑫表示，瑞峰社區的1314觀景台位於海拔1314公尺，以360度茶園風景為名，而瑞峰村取名由來則是因為日出時太陽從山後躍出，有曙光乍現祥瑞萬千的景色，葉永鑫說，民眾可於明天的日出音樂會體驗由在地人準備的美食、茶、咖啡等，活動結束也可到附近的龍宮瀑布走走，吸收芬多精。

許能通表示，因往年元旦時節嘉義縣政府較少有官方的升旗儀式，為了喚回大家對中華民國國旗理念的認同，明天上午7點半將於許能通競選總部舉辦唱國歌、升旗儀式，期望新的一年，中華民國順遂平安，也願國人團結在國旗之下，邁步向前，做出選擇並改變未來。