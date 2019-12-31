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嘉義縣元旦活動看這邊！ 音樂會、升旗典禮一次掌握

2019-12-31 21:08聯合報 記者陳玫伶黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣元旦活動眾多，除了嘉義縣政府於阿里山鄉對高岳觀日平台主辦的「2020年阿里山日出印象音樂會」，阿管處也將於梅山鄉的瑞峰社區舉辦「隅夷處，耀瑞峰」2020曙光茶香音樂會，此外，無黨籍嘉義縣第二選區立委候選人許能通、朴子市公所將各自舉辦升旗典禮，歡迎民眾前往參與。

嘉義縣政府今年以「愛你愛你交響情人夢」為主題，邀國際知名台北愛樂管弦樂團50位音樂家、鄒族美聲安歆澐以及高亢嗓音卓義峯，到全台最高海拔的舞台上演一段融入古典交響樂曲、流行歌曲與知名動畫影片主題曲的音樂饗宴，讓民眾體驗從初戀、熱戀、見證愛情到永恆的愛等不同氛圍。

梅山鄉瑞峰村長葉永鑫表示，瑞峰社區的1314觀景台位於海拔1314公尺，以360度茶園風景為名，而瑞峰村取名由來則是因為日出時太陽從山後躍出，有曙光乍現祥瑞萬千的景色，葉永鑫說，民眾可於明天的日出音樂會體驗由在地人準備的美食、茶、咖啡等，活動結束也可到附近的龍宮瀑布走走，吸收芬多精。

許能通表示，因往年元旦時節嘉義縣政府較少有官方的升旗儀式，為了喚回大家對中華民國國旗理念的認同，明天上午7點半將於許能通競選總部舉辦唱國歌、升旗儀式，期望新的一年，中華民國順遂平安，也願國人團結在國旗之下，邁步向前，做出選擇並改變未來。

嘉義縣朴子市公所也將於明天上午7點舉行升旗儀式，朴子市公所表示，這是繼市長吳品叡上任後第二年舉辦，公所將準備1千多份禮物送給前來參與升旗的民眾，包含國旗提袋、小國旗、市長春聯、紅包袋等，並將邀請神奇樂坊以國樂方式演奏國歌與國旗歌，以及由朴子風箏隊現場放巨型國旗風箏等。

嘉義縣朴子市公所明天上午將舉辦元旦升旗儀式，公所將準備1千多份禮物送給前來參與升...
嘉義縣朴子市公所明天上午將舉辦元旦升旗儀式，公所將準備1千多份禮物送給前來參與升旗的民眾。圖／朴子市公所提供
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阿管處明天上午於梅山鄉瑞峰社區舉辦的「隅夷處，耀瑞峰」2020曙光茶香音樂會，邀...
阿管處明天上午於梅山鄉瑞峰社區舉辦的「隅夷處，耀瑞峰」2020曙光茶香音樂會，邀民眾體驗在地茶席、咖啡等。圖／阿管處提供
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由嘉義縣政府主辦的「2020年阿里山日出印象音樂會」將於阿里山鄉對高岳觀日平台舉...
由嘉義縣政府主辦的「2020年阿里山日出印象音樂會」將於阿里山鄉對高岳觀日平台舉辦。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣山區立委參選人許能通明天上午將於競選總部舉辦元旦唱國歌升旗儀式，望能喚回民...
嘉義縣山區立委參選人許能通明天上午將於競選總部舉辦元旦唱國歌升旗儀式，望能喚回民眾對中華民國國旗理念的認同。圖／擷取自許能通臉書
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國旗嘉義朴子

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