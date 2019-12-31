劍湖山今晚566秒煙火迎新年 歌手接力開唱嗨翻

雲林劍湖山世界迎接2020年，不僅將施放長達566秒摩天輪環場煙火，加上燈光、煙霧營造而出的極光，要讓全場觀眾在震撼的極光煙火秀中迎接新年到來1目前園區內已湧入大批遊客。

陪伴遊客迎接新年，劍湖山邀請10大美麗幸福天使穿著天使裝，在園區裡與遊客們一起合照打卡，現場歌手接力開唱，陪伴遊客等待跨年時刻。 雲林劍湖山世界今晚跨年將施放566秒煙火秀，現場歌手輪番上台開唱暖場。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林劍湖山世界今晚跨年將施放566秒煙火秀，現場歌手輪番上台開唱暖場。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林劍湖山世界今晚跨年將施放566秒煙火秀，現場歌手輪番上台開唱暖場。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook