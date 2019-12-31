帶來上億商機！台南跨年晚會「最終章」 舞台回歸台南

台南市耶誕跨年活動延續一整個12月，今天來到最終章「台南跨年 府城搬戲」活動，不僅有在地團體的表演，還有街頭藝人、市集、after party，從下午4時玩到凌晨2時，台南市政府估計，整月的活動為台南帶來上億元觀光商機，旅宿訂房率還創下逾9成佳績。

今天的「府城搬戲」跨年活動將舞台回歸給台南人，跨年主舞台變成一個大戲棚，讓台南人及熱愛台南的人站上舞台表演。表演者包含知名樂評陳德政、秀琴歌劇團、台南街舞聯盟、大支xBR x韓森、拍謝少年、榕幫、麵包車樂團、甜美小公主張羽靚、晨曦光廊、永康國中國小扯鈴隊、仙草國小關嶺分校太鼓隊等，一連串的表演充滿在地元素，帶給民眾耳目一新的跨年體驗。

市府新聞處表示，今年的耶誕跨年活動採多點開花、周周有活動的吸客策略，長達1個月的系列活動也達到市長黃偉哲希望透過多樣類型吸引不同族群的目的，為台南觀光帶來長尾效應。以12月21及28日舉辦的耶誕跨年演唱會為例，共吸引20萬人潮，估計為地方創造3億元商機。