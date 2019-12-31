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即時短評／民進黨各縣市大撒幣 為何黃敏惠卻落淚？

2019-12-31 19:30聯合報 本報記者李承穎

嘉義市長黃敏惠今天當面向交通部長林佳龍要求中央全額補助鐵路高架化經費，兩人發生爭執後，林佳龍掉頭離去，黃敏惠忍不住落淚，民進黨政府近年在各縣市「大撒幣」，希望未來西部全面走向鐵路立體化，但對早年同意高架化的縣市財政負擔視而不見，對地方父母官情何以堪？

2003年，時任總統陳水扁來嘉義市，允諾將嘉市鐵路高架化納入行政院5年5千億加速公共建設計畫，並要讓此案加速完成，嘉市府原以為中央能全額負擔，但地方配合款仍高達95億。

在藍綠爭取下，中央核定經費200億元，其中地方配合款調降到38億，但對每年總預算只有120億元的嘉義市，即便逐年編列經費，仍是沈重經費。

對比台中市鐵路高架化去年10月完成通車，總經費是310億，地方自籌款8億餘元，中央政府補助台中市政府比例卻高達9成7，也讓嘉義市府認為不公平。

林佳龍接任部長後，耗資總經費4千億以上，陸續核定嘉義縣、彰化縣、宜蘭縣、桃園市鐵路立體化及高鐵南延東延，在各縣市大撒幣的同時，林佳龍面對黃敏惠的要求，卻說「馬政府時代負擔更重」，要全面檢討，不該只著眼嘉義市。

但嘉市府已逐年分攤龐大自籌款，「現在進行式」的問題在選舉期間都不承諾解決，選後又如何能正視？嘉義市財政紀律良好，負債少，向來是各縣市中的「模範生」，卻因沈重的地方自籌款，面臨模範生被懲罰的窘境。

林佳龍既然要向蔡英文總統反映，應檢視、協助財政困難的縣市，否則地方配合款過高，會導致地方不去爭取中央的建設，那就立即展開檢討，先從嘉義市做起吧！

交通部長林佳龍今天與嘉義市長黃敏惠面對鐵路高架化自籌款問題，發生爭執。記者李承穎...
交通部長林佳龍今天與嘉義市長黃敏惠面對鐵路高架化自籌款問題，發生爭執。記者李承穎／攝影
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交通部長林佳龍掉頭離去，嘉義市長黃敏惠忍不住落淚。記者李承穎／攝影
交通部長林佳龍掉頭離去，嘉義市長黃敏惠忍不住落淚。記者李承穎／攝影
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嘉義林佳龍鐵路高架化

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