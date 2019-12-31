台南美術館元旦直播維也納新年音樂會 在家也能聆賞

明天元旦晚上6點15分，台南市美術館1館與台視合作，將同步直播聞名全球的維也納新年音樂會，與全球90個國家、10億觀眾，一起欣賞這場世界級的音樂盛會。

明天傍晚5點半南美館將開放之前索票的民眾進場，票早就被索光，但沒有票的民眾也能在家欣賞，台視財經台6點15分live播出，台視主頻道於晚間11點重播。

這是台南市第一次同步轉播維也納新年音樂會，明晚活動從下午5時45分先由奇岩室內樂團帶來3首動人曲目暖場，活動6點整正式開始，6點15分開始直播。

這場「2020維也納愛樂音樂會」由台視主播郭于中主持，古典音樂台主持人Emma為民眾解說樂曲和介紹，共同引領喜愛古典音樂的民眾一起聆賞19首曲目。市長黃偉哲等人都將到場。

「2020維也納愛樂音樂會」由葛萊美獎得主安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons）擔綱指揮，於台灣時間元旦（109年1月1日）晚上6時15分至8時50分接收維也納訊號，南美館將在1館中庭迴廊透過250吋LED大螢幕同步直播。