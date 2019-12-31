阿里山幸福巴士營運計畫1月3日通車 服務偏鄉居民

嘉義縣政府配合交通部公路總局推動的「阿里山幸福巴士營運計畫」今天舉行通車儀式，並將於明年1月3日正式營運，交通部長林佳龍特別到場剪綵，林佳龍表示，交通部正積極推動幸福巴士需求反應式公車，利用彈性排班或預約搭乘方式，提供偏鄉地區居民更便利的公共運輸服務。

林佳龍表示，過去的交通政策都是以供給為主，未來將以民眾需求為導向，以「人本交通、與民同行」為目標，未來幸福巴士計畫將以嘉義縣為重點示範地區，針對偏鄉或公共運輸服務較為不足的地區，鼓勵採用更為多元、彈性的服務模式。

縣長翁章梁表示，許多議員都提出有公車需求的考量，但礙於成本、路段狹小等考量往往無法順利推動，感謝林佳龍推動的「幸福巴士計畫」，用小型巴士進入較小的路，滿足偏鄉地區民眾外出、就學及就醫需求。

嘉義縣政府表示，阿里山鄉面積幅員遼闊，部落分散且位處深山，居民外出及部落之間缺乏公共運輸服務，來吉、樟樹湖及豐山地區一直未能有公車進入，為改善偏鄉交通狀況，縣府的阿里山鄉幸福巴士計畫。