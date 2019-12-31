台南跨年首部曲 「民間版」 井仔腳送夕陽還有彩虹

「真的美！...」「民間版」台南北門井仔腳送夕陽活動今下午登場，雖然非假日，吸引數百遊客來賞遊，揮別一早降雨，午後天氣陰晴不定，下午4點後陽光時有時無，遊客心情七上八下，天邊天空更乍現彩虹，伴隨夕陽美景，5點多落日餘暉，遊客讚嘆不已。

北門井仔腳送夕陽，是縣市合併後台南市政府跨年三部曲之一，連辦7年後今年首度喊卡，北門井仔腳興安宮、泰安宮、攤商、北門商圈、台南市生態旅遊發展協會、皇尚企業發起自辦、「民間版」井仔腳鹽田送夕陽，希望延續這股熱潮。

送夕陽活動下午1點半登場，安排音樂表演和互動遊戲，持續到送走2019最後一道夕陽，和遊客一起許下2020新年新願望。

斥資1500萬元的免費停車場，今也一併安排啟用。

井仔腳興安宮主委洪鶴年說，這次攤商相挺，提供730份在地特色小吃及特色文創品送遊客，有虱目魚嶺、鹽焗蛋、劍獅吊飾、虱目魚香腸、虱目魚碗粿、平安符鑰匙圈，透過互動遊戲就可以獲得，興安宮也提供免費平安湯圓，與來到「鹽」田的遊客結善「緣」。

今天天氣也變化萬千，上午下雨不斷，商家愁眉苦臉焦慮，近午雨歇不見陽光，午後陽光乍現之後又躲進雲層，終於下午4點許有鑽出雲層，一度又落入雲層，遊客一度跳腳，還好最後又從雲層露出，直到落入地平線，遊客開心尖叫不已。