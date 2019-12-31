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高鐵站南區聯外道終能完工 雲林縣長欣喜主持通車

2019-12-31 17:03聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

通往高鐵雲林站的聯外道路南工區虎尾大屯新闢路段完工，今天舉行通車儀式，雲林縣長張麗善說，選擇在2019年最後一天通車，迎接新一年，意義非凡，這條曾因土地和地上物徵收延宕四百多天的道路終能通車，各界到場祝賀，期待新路通車能紓解新年高鐵的車流。

今天新路通車典禮，由雲林縣長張麗善、鐵道局副總工程司呂新喜、前雲林議長陳清秀及多位議員和農會總幹事共同主持剪綵儀式，祥獅開路、通車平安，全場高喊「雲林上揚」迎接新年，讓通車喜氣洋洋。

張麗善指出，雲林高鐵站聯外道路南工區系統改善計畫，北工區於今年4月份開通，從雲158線、大屯路、雲97線再銜接台78土庫交流道，如今站區南側的聯外道路再通車，全線近5公里完整開通，全線雙向四車道，及機車專用道，往來高鐵更便利。

張麗善說，該工程106年8月開工，期間因用地和地上物徵收，數度停工展延，縣府新團隊就任後，積極探討解決對策，包括沿線水井移設，縣府出面協調，最後以一口還一口方式，讓降低所有權人損失，才使工程順利復工進而完成，讓雲林人有一條更便捷通往高鐵的路，她感謝所有參與的人。

張縣長並指出，目前除已完成新闢斗六聯絡道路、增設土庫交流道與站區南側道路，站區北側聯外系統仍有3個標案積極施工中，包括橋梁新建、改建道路工程，預計109年可陸續完工通車，屆時高鐵車站對外連絡交通機能更完整，再搭配完善的接駁網，可大幅提升高鐵輸運功能。

鐵道局副總工程司呂新喜也欣喜高鐵南區聯外道路在今年最後一天開通，新年新希望，期待新的一年，高鐵旅運，因週邊交通網的建構，更加便捷，並也帶動發展。

通往高鐵的南側聯外道路延宕一年多終能打通，雲林縣長張麗善主持剪綵通車，讓通往雲林...
通往高鐵的南側聯外道路延宕一年多終能打通，雲林縣長張麗善主持剪綵通車，讓通往雲林高鐵更便捷。記者蔡維斌／攝影
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通往高鐵的南側聯外道路延宕一年多終能打通，完工通車，讓通往雲林高鐵更便捷。記者蔡...
通往高鐵的南側聯外道路延宕一年多終能打通，完工通車，讓通往雲林高鐵更便捷。記者蔡維斌／翻攝
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通往高鐵的南側聯外道路延宕一年多終能打通，完工通車，讓通往雲林高鐵更便捷。記者蔡維斌／攝影
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通往高鐵的南側聯外道路延宕一年多終能打通，雲林縣長張麗善主持剪綵通車，讓通往雲林...
通往高鐵的南側聯外道路延宕一年多終能打通，雲林縣長張麗善主持剪綵通車，讓通往雲林高鐵更便捷。記者蔡維斌／攝影
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高鐵張麗善

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