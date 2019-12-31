高鐵站南區聯外道終能完工 雲林縣長欣喜主持通車

通往高鐵雲林站的聯外道路南工區虎尾大屯新闢路段完工，今天舉行通車儀式，雲林縣長張麗善說，選擇在2019年最後一天通車，迎接新一年，意義非凡，這條曾因土地和地上物徵收延宕四百多天的道路終能通車，各界到場祝賀，期待新路通車能紓解新年高鐵的車流。

今天新路通車典禮，由雲林縣長張麗善、鐵道局副總工程司呂新喜、前雲林議長陳清秀及多位議員和農會總幹事共同主持剪綵儀式，祥獅開路、通車平安，全場高喊「雲林上揚」迎接新年，讓通車喜氣洋洋。

張麗善指出，雲林高鐵站聯外道路南工區系統改善計畫，北工區於今年4月份開通，從雲158線、大屯路、雲97線再銜接台78土庫交流道，如今站區南側的聯外道路再通車，全線近5公里完整開通，全線雙向四車道，及機車專用道，往來高鐵更便利。

張麗善說，該工程106年8月開工，期間因用地和地上物徵收，數度停工展延，縣府新團隊就任後，積極探討解決對策，包括沿線水井移設，縣府出面協調，最後以一口還一口方式，讓降低所有權人損失，才使工程順利復工進而完成，讓雲林人有一條更便捷通往高鐵的路，她感謝所有參與的人。

張縣長並指出，目前除已完成新闢斗六聯絡道路、增設土庫交流道與站區南側道路，站區北側聯外系統仍有3個標案積極施工中，包括橋梁新建、改建道路工程，預計109年可陸續完工通車，屆時高鐵車站對外連絡交通機能更完整，再搭配完善的接駁網，可大幅提升高鐵輸運功能。