嘉市跨年有秀蘭瑪雅、豆花妹 預估5萬人次參與

「迎接2020全嘉藝起來跨年晚會」今晚6點將在嘉義市立體育場舉行，今年亮點是歌手秀蘭瑪雅與北興國中80人管樂團、曼斯特舞團共同跨界演出，大約7點就上台，嘉義市府根據往年紀錄，預估今年將有5萬人次參與。

晚會活動從晚上6點起，連續6.5小時演出，今年邀請GINO和巴鈺聯合主持，演出有台語搖滾天團董事長樂團、影歌雙棲溫柔女聲曾沛慈、金曲獎得主廖士賢、「豆花妹」蔡黃汝、金曲獎最佳新人入圍王豔薇、超偶冠軍張語噥、創作才子黃奕儒及來自內蒙古戰旗樂隊等。

最後由市長黃敏惠和董事長樂團、曾沛慈和大家一起歡樂倒數「迎接2020年愛妳愛你」的第一天，還有在臉書募集60張以「我愛嘉義」為主題的照片，倒數每秒鐘放一張照片，一起和觀眾迎接2020年。

民眾不僅可以看到藝人團隊精彩演出，跨年晚會突破往年型態，打造巨星演唱會舞台燈光音響等級，現場400吋大型LED螢幕以及3座300吋大型布幕，讓觀眾一飽耳福。

今晚除了1部gogoro電動機車讓現場觀眾摸彩外，福添福社會福利慈善基金會、山興企業行、財團法人九華山地藏庵、嘉邑城隍廟、嘉義文財殿各贊助電動自行車一部，讓每位民眾都有機會得獎，民眾須攜帶個人身份證或有照片的健保卡現場核對身分對獎。

晚間7點起開始現場節目直播，將由在地「世新電視49台」全程轉播，同時黃敏惠臉書粉絲團及youtube也有同步網路直播，要讓觀眾不管身在何處，隨時可透過電視機、電腦及手機同步收看。

市府文化局指出，為了方便民眾參加活動，主辦單位提供免費接駁專車，17時起至凌晨1點於嘉義火車站與活動場地接駁，台鐵也為跨年活日加開散場列車，歡迎民眾多加利用。

交通資訊如下：

(一)12/31專車接駁行車時間及路線：17:00-01:00 (每半小時1班)

1、去程：火車站 (乘車處)→垂楊路→體育場（正聲電台下車處）。

2、回程：體育場（千葉火鍋乘車處）→垂楊路→火車站 (下車處) 。

(二)01/01台鐵散場加班車：

1、北上區間車：嘉義→斗六 01:20→01:50

2、南下區間車：嘉義→台南 01:19→02:06

ps.發車時間以台鐵現場實際公告為主

(三）注意事項：

1、16:00開始體育場周邊實施道路管制，一直到活動結束。