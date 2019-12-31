熱心企業家捐贈透明圓盾 台南市長黃偉哲頒獎表揚

台南市力大螺絲工廠董事長王讚崇和佳里警分局偵查佐吳瑞哲，為維護員警執勤安全，自掏腰包共同捐贈320面透明圓盾，市長黃偉哲今天在治安會報上頒獎表揚兩人，並頒發破案獎金給偵破置放爆裂物案有功員警。

王讚崇有感於今年7月份鐵路警察李承翰遭持刀民眾刺死，社會掀起一波檢討員警出勤裝備聲浪，對於員警執行勤務上，時常遭遇不理性民眾以棍棒、刀等武器攻擊，暴露於高度危險中，亟需有適當防護器材以保護自身安全，吳瑞哲因本身身為警務人員，了解員警執勤上的需求，自掏腰包，協同王董事長共同捐贈透明圓盾320面，供員警使用。

捐贈儀式後，現場另由特殊任務警力進行示範演練，模擬遇持棍及持刀歹徒欲攻擊員警，現場警力手持圓盾防禦並以逮捕術伺機制伏歹徒，特殊任務警力員警演練動作逼真且迅速確實，演練結束獲得不少掌聲。