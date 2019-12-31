嘉義幸福巴士上路 試營運期間全段搭乘只要10元

嘉義縣政府配合公路總局公路公共運輸多元推升計畫政策，推動縣內偏鄉聚落「幸福巴士」，而朴子市及東石鄉幸福巴士也在昨日辦理試營運體驗活動，每日提供2班次，為鼓勵民眾踴躍搭乘，推出優惠方案全段搭乘，票價僅需10元，為期1個月至明年1月30日。

嘉義區監理所指出，預計在試營運後，於明年1月31日接軌通車，開放每日6班次，滿足學生上下學通勤時間，早晚班將各安排1班次，中間時段另外規劃，票價以民眾實際搭乘里程數計價，採悠遊卡刷卡收費，平均1公里3元。

65歲以上長者欲搭乘幸福巴士，可先至嘉義縣政府社會局辦理敬老卡後，即可免費搭乘，嘉義區監理所表示，幸福巴士並非以營利為目的，主要盼提供偏鄉服務，照顧住在偏遠地區、行動不便的年長者，此專案經費由公路總局補助95％，地方政府自籌5%。

幸福巴士各段路線及停靠站在與鄉鎮公所及村里長評估後，將朴子市、崁後里、順安里、布袋鎮貴舍里及樹林里串連為朴子幸福巴士，而東石鄉幸福巴士路線則可服務東石鄉洲仔村、蔦松村、圍潭村等地，令海線3鄉鎮市居民享有運輸服務。

嘉義區監理所說明，後續若成效不錯，不限在鄉鎮內，各村落間也可增加路線，另外，朴子市的幸福巴士路線終點站設為朴子轉運站，盼作為交通的轉運整合，提供更民眾便利服務

嘉義區監理所副所長戴邦芳表示，偏鄉幸福巴士計畫是最能貼近偏鄉民眾實際所需的交通運輸策略，朴子、東石2條幸福公車將可延伸縣內公共運輸服務廣度，讓域內、域外運輸得以結合，讓年長者、行動不便的民眾出外更便利，也更安全。