親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

青棒國手從警？ 警局承認發布假新聞：深感抱歉

火線大逃亡！澳洲除夕「野火圍城」 5千遊客被逼入海

3提升3永續 台南推新年施政願景

2019-12-31 13:43中央社 記者楊思瑞台南31日電

台南市政府今天發表2020年施政願景，新的一年將以「3個提升、3個永續」的施政策略，對內部公務體系嚴明財政紀律、提升行政效率，實踐施政做得好、市民過得更好的目標。

台南市政府指出，「3個提升」分別為經濟提升、交通提升、健康提升。

市府表示，市長黃偉哲就任以來，「拚經濟」一直是首要施政重點，明年將與中央協力「大南方、大發展」計畫，加速南科園區三期擴建；加上七股科技工業區的開發及台南市綠能產業園區報編，預計可增加近2萬個工作機會。

另外，在觀光人口不斷攀升之下，明年將提升台南旅宿集客力，以旅宿家數突破600家的目標，創造觀光經濟新藍海。在農漁業方面，將持續擴大農特產品外銷通路。

交通提升方面，將持續辦理北外環快速道路系統，縮短安平至南科的通勤時間；持續路平專案改善道路長度約37公里；6座立體停車場陸續開工，結合大眾運輸成為重要交通節點；智慧交通再升級，將於沙崙綠能科學城及南科啟動自動駕駛公車示範路線；並將新闢左鎮等偏遠區域6條路線小黃公車。

健康提升方面，黃偉哲提倡將台南打造成「安全防疫健康」的城市。明年強化疫情監控，即時通報率達百分之百。另外，發展全方位醫療照護體系，涵蓋全巿36家醫院；落實建置緊急救護系統E化上線，提升到院前救護品質，達成急救成功率23%以上等目標。

市府也指出，「3個永續」分別為環境永續、溫暖永續、文教永續。

環境永續方面，明年全面推動三爺溪排水整治，使市民與兩旁工業區免除淹水噩夢；增設學甲、永康、麻豆區抽水站，增加社區抽排量發揮防洪效果；加速運河、港尾溝滯洪池及二仁溪水環境改善。另外，將啟動廢棄物在地自主處理、建置循環經濟處理專區，長遠妥善解決廢棄物處理問題。

溫暖永續方面，推動「惜食續食公共愛心倉儲」，去年已建置2處愛心實物銀行實體店面，明年增辦5處惜食平台、1處實物銀行，提供弱勢家庭所需各項民生物資。另外，將再新增5處失智資源，達到區區有日照，並新增1處C級台南伯公照護站。

文教永續方面，將推動「教保服務公共化，113年平價+公共化比率達48.1%」、「扎根閱讀素養，建置K-12閱讀平台」、「新設鹽行國中、小新國小、九份子國中小打造鑽石級永續生態校園」及「設置全國第一所K-12沙崙雙語學校」等對教育扎根。

另外，台南亞太國際棒球訓練中心第二期「成人棒球場」，打造完整的亞太國際棒球訓練中心，串聯現有自然景觀與鄰近台灣歷史博物館園區，成為台南城市新核心。

南科愛心

延伸閱讀

台南治安滿意度六都第一 破獲率69.9%提升...

台南跨年演唱會人潮爆棚 10萬人空拍照長這樣

跨年活動推公益 黃偉哲邀藝人關心兒少

養網軍攻擊黃偉哲？陳亭妃澄清

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

雞排的正向力量 嘉縣「雞排英雄」勉孩子苦讀拚進步獎

2019-12-31 11:08

欣賞2019年最後一次落日 太平雲梯辦「一抹紅霞」

2019-12-31 12:22

台南治安滿意度六都第一 破獲率69.9%提升到90.4%

2019-12-31 11:52

台南跨年晚會「續攤」最佳選擇 友愛市場深夜食堂迎客

2019-12-31 11:25

外國人有福了！嘉義城隍廟籤詩翻譯成英日語

2019-12-31 10:10

暌違10年 台南新營辦元旦升旗

2019-12-30 23:32

台南西市場古蹟修復 民眾：怪怪的

2019-12-30 23:31

天使送愛 雲林添3社福專車

2019-12-30 23:19

新市2青農 小番茄獲全國佳績

2019-12-30 23:17

嘉縣顧健康 邀「開電視做運動」

2019-12-30 23:16

免驚！跑操場不再擔心猝死 台大為學生心臟遠距把關

2019-12-30 19:20

馬英九陪童小芸到和緯市場拜票 支持者爭相合影

2019-12-30 18:21

游錫堃陪蘇治芬雲林掃街 張嘉郡率蒜農盼漲關稅

2019-12-30 18:06

綠營直指違規插旗幟宣傳 謝淑亞競辦：已陸續拆除

2019-12-30 16:50

嘉縣政明年推電視節目 鼓勵長輩在家也要做運動

2019-12-30 16:22

影／至少便宜五成千元有找！職訓木工超耐用家具開賣

2019-12-30 15:38

青農王彥鈞、許瑞芫獲全國小果番茄佳作 新市區農會貼紅榜

2019-12-30 14:30

嘉義水上淨水場擴建趕工 預計2020年完工日增供水3萬噸

2019-12-30 11:59

明年不漲價！雲林縣有線電視收費每月維持540元

2019-12-30 11:44

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

有感偏鄉物資匱乏 他捐贈兩輛交通車給雲林社福團體

2019-12-30 16:51

古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

2019-12-30 15:14
看更多

熱門文章

2020桃園跨年晚會強碰五月天跨年 交通管制看這裡！

2019-12-30 18:57

捷運綠線延伸彰化 東區大竹三站規劃在鹿港延伸線

2019-12-30 19:16

李四川稱高雄路不平1個月6000人傷亡 綠營：假的

2019-12-30 19:54

國5蘇澳服務區開幕 號稱五星級漂書站竟陳列色情漫畫書

2019-12-31 01:01

影／至少便宜五成千元有找！職訓木工超耐用家具開賣

2019-12-30 15:38

彰化縣地王開化寺一帶蟬聯4年 土地交易熱絡區看過來

2019-12-30 15:35

大村雙心池塘要變成工業區 居民組自救會反對

2019-12-30 19:04

「割喉戰」變歌喉戰！高嘉瑜五音不全卻釣出更大咖

2019-12-30 19:42

報廢二行程機車要快！南投縣補助換購優惠只到明天

2019-12-30 15:47

北捷、淡海輕軌今早6點起連開42小時 一張表看北台灣升旗地點

2019-12-31 00:09

古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

2019-12-30 15:14

台南西市場古蹟修復 民眾：怪怪的

2019-12-30 23:31

預測立委候選人市場價格 李永萍74元遠勝過賴品妤

2019-12-30 21:18

斥資3.6億改善竹北精華區道路 人行道旁將設自行車道

2019-12-30 17:08

國道3號銜接台66線快速道 增設系統交流道動工

2019-12-30 16:58

屏東2選區／周佳琪赴東隆宮立誓 蘇震清嗆叫妳父親踹共

2019-12-30 16:44

999秒煙火+400無人機「雙饗宴」 義大跨年要你好看

2019-12-31 08:13

大巨蛋國父紀念館連通道工程 通過北市文資會

2019-12-30 14:29

40年基隆市立游泳池煥然一新 明年1月2日重新開放

2019-12-30 15:36

國5蘇澳服務區啟用 「大船入港」酷炫造型成打卡熱點

2019-12-30 19:50

大學生參與選務首度統計 苗栗縣有65人

2019-12-30 18:58

政治考量？中捷綠線延伸彰化 交部：盡速審查折衷方案

2019-12-30 21:33

守護合歡山暗空公園 關燈觀星公約入夜戶外熄燈

2019-12-30 18:20

社工元旦起加薪新制 雙北墊款先付

2019-12-30 23:40

對手當選無效 台中市議員王立任：重新出發滿心期待

2019-12-31 10:53

免驚！跑操場不再擔心猝死 台大為學生心臟遠距把關

2019-12-30 19:20

台東春節返鄉返工專車 1月3日晚間7點開放網路訂票

2019-12-30 20:34

屏東2選區公辦政見會 周佳琪、蘇震清錄影前仍捉對廝殺

2019-12-30 16:51

又一處可運動地方 新北利用高灘地興建4面網球場

2019-12-30 15:47

夜市大亨又出招 草鞋墩夜市打造全台最大「愛情鎖」

2019-12-31 12:05

統一超商今進駐水社綜合商場 轉型多元交通轉運站

2019-12-30 14:47

國3、台66線交流道延伸工程 開工

2019-12-30 23:36

復駛太平山森林鐵路有望 可行性評估跨出第一步

2019-12-30 21:55

暢遊宜花 宜蘭縣轄市區公車羅東-花蓮享最低票價

2019-12-30 16:04

選情膠著 林昶佐每天找綠營人士車隊掃街

2019-12-30 20:08

台中熱鬧跨年迎曙光 300架無人機打造600秒燈光秀

2019-12-31 08:56

中捷綠線延彰化 地方仍有異見

2019-12-30 23:34

新竹市2020元旦升旗典禮活動 交通管制看這裡

2019-12-31 10:10

新北市有線電視109年收視費用 維持上限500元

2019-12-30 16:56

離譜！ 北農、畜產、漁產公司合約今到期 市場處昨才提續約

2019-12-30 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top