欣賞2019年最後一次落日 太平雲梯辦「一抹紅霞」

交通部觀光局阿管處與嘉義縣梅山鄉太平社區連續三年的最後一天下午3時至5時，於遊客中心二樓舉辦「一抹紅霞-太平緣」活動，邀請遊客到太平雲梯欣賞晚霞與太平雲梯相呼應的美景、體驗產自在地的茶、咖啡等。

太平村長嚴清雅表示，梅山太平的景色變化無窮，讓遊客們每次都能夠觀賞到不一樣的太平雲梯及嘉南平原美景。今年的一抹紅霞活動，遊客除了觀賞雲端上的夕陽紅霞、欣賞台灣竹樂團演出、品嘗在地茶與咖啡，還有書法家現場揮毫等。而原本只有周六才開放的太平雲梯夜間登梯，今天也將特別加開。

嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社張世昌表示，太平雲梯2017年落成啟用至今已邁入第三年，今年太平雲梯結合阿管處的即時影像，民眾可上網查看山上的天氣狀況再決定是否上山。傍晚時分即時影像也會將鏡頭固定面向夕陽，讓全台各地的民眾都能一起欣賞太平的落日美景，期望吸引更多遊客到此參訪。

張世昌表示，建議遊客可提早到太平老街走走之後再回到遊客中心欣賞夕陽，也歡迎遊客夜宿鄰近的民宿，隔天再前往碧湖山觀光茶園看日出、參與瑞峰社區1314觀景台的曙光音樂會等。