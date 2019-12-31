台南治安滿意度六都第一 破獲率69.9%提升到90.4%

台南市警察局長周幼偉今天在市政會議指出，今年1到11月每10萬人口刑案發生數六都中僅次於台北市，但治安滿意度榮獲六都第一。全般刑案發生數由民國100年2萬6308件下降到本期2萬2790件，破獲率由69.9%提升至90.4%。

周幼偉表示，打詐成效方面，今年1到11月，攔阻民眾被害件數868件、攔阻款項1億581萬5392元。其中金融機構及超商通報攔阻民眾被害件數504件、攔阻被害款項共計6830萬2756元，較去年同期增加227件、2674萬6793元，攔阻件數六都第一。

另外，查賄制暴方面，統計至12月20日，此次總統、立法委員選舉共移送32件、80人，較上次增加27件、75人。

台南市長黃偉哲表示，這一年來台南在治安及交通方面有所進步，但是交通的評比有努力空間。幾場大型活動交通疏散成果是指標，包括空軍基地開放、台啤演唱會及市府自己舉辦的跨年演唱會等，人群疏散迅速，給予警察局肯定。

對於即將到來的年節，黃偉哲要求，交通安全方面需要再強化，希望警察、消防繼續在工作崗位做好春安維護工作，也期許新年度的治安成績能更精進。

市警局指出，近年來利用網路雲端、LINE及臉書等通訊軟體犯罪，層出不窮，也讓偵查難度提升。警察局運用科技執法，整合大數據分析，打造在地化資料庫，強化智慧警政平台，獲市長全力支持。

編列1731萬8000元打造「刑案大數據分析平台」，將現有的毒品、車牌影像辨識等資料庫系統予以整合，發揮犯罪偵防成效；以「涉案車輛查緝網」掌握即時位址，讓涉案車輛無所遁形，例如本期利用監視錄影系統破獲各類案件2227件2663人，破案能量逐年成長，相較100年增加逾四倍。