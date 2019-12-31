雞排的正向力量 嘉縣「雞排英雄」勉孩子苦讀拚進步獎

嘉義縣朴子市博文街上「吳鹹酥雞」店的老闆吳新源，已連續3學期提供雞排給鄰近2所國小學生，至今已發送840片雞排，吳新源說盼盡自己微薄的能量，為社會傳遞正面力量。

吳新源說，發送起雞排的念頭很簡單，「希望社會上有能力的人，盡自己所能為社會帶來正面的力量。」因此，他祭出獎勵，發放雞排給鄰近的朴子國小、大同國小學生。

吳新源指出，第1學期為獎勵學生認真求學，開放對象為各班級學業成績前3名的學生，細膩的吳新源有感課業落後的學生也同樣希望能獲得獎勵，但要1次大幅進步較為困難。

第2學期，吳新源將兌換雞排的條件改為「進步獎」，由各班導師依學生進步表現，挑選3名進步獎名額，發放雞排兌換券。此學期，吳新源則以家境清寒的弱勢學生為主，更加碼雞排數量，各班有6位名額能換取免費雞排，大飽口福。

吳新源表示，希望孩子不只會讀書，更要懂的做人的道理，盼正向力量持續傳遞，至於未來是否持續發放雞排，他笑說，可以往提升道德、品格教育等，慢慢推動。

談起發放雞排至今最印象深刻的事，吳新源說在兌換「進步獎雞排」時特別有感，家長主動告知，過去要求孩子讀書，孩子百般不願意，但為了雞排，孩子自發性念書，並告訴家長，考前3名很難，但要爭取進步獎，只要努力就能達到。

吳新源露出滿足的笑容說，聽家長分享，看著孩子前來兌換雞排時幸福的模樣，自己已心滿意足，談及個人價值觀，吳新源認為，不要因時代轉變，凡事追求速成，而迷失人性本該擁有的善，他認為自己僅是盡力做能做的事。

至今已開業17年，分享起經營雞排的理念，吳新源堅持1週只休1天，就連農曆過年期間，他也避開多數店家休假期間，年初1至初4維持正常營業，只因擔心客人在街上會買不到東西吃。

雖店舖下午4點才開始營業，吳新源每日早上9點便先來店內備料，醃製當天販售的食材，秉持著衛生健康，吳新源以大量的蒜頭醃肉，令肉質更鮮嫩，堅持不參雜其他添加物，他說，儘管物價一直上漲，自己仍堅持不漲價，一大片炸雞排只要50元。