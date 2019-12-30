免驚！跑操場不再擔心猝死 台大為學生心臟遠距把關

台大醫院雲林分院首次在雲林辦理學生遠距心臟篩檢，把學生在校檢測的心電圖與心音資料上傳雲端，再由台大組成的跨院心臟科醫師群進行判讀，最近完成1004人檢查發現62人有心臟疾患，其中兩人接受治療，未來更可把心臟危險群建檔，請學校操課小心，可進一步防範學生運動再發生猝死的不幸。

今天下午衛福部長陳時中親赴台大虎尾院區見證「偏鄉兒心百里醫情／遠距學童心臟篩檢群助計畫」的成果，並實地操演，從學生接受校護心電圖和心音檢測，到資料上傳，再由醫師判讀，主持計畫的台大副院長馬惠明說，這套遠距系統一個上午可完成約兩百名學生的心檢資料上傳，大幅縮短檢測時間，且可更精確判謮檢測資料。

該計畫的靈魂人物台大小兒心臟科醫師林杏佳說，此次學童心臟篩檢包括國小190人、國中376人、高中438人，其中138人有心音或心電圖異常並轉介到醫院接受複檢，有62人檢出有心臟疾病，4名心律不整，2人接受經心導管治療。

馬惠明也強調，每位學生受檢只需3分鐘，平均一天可檢查約4百名學生，若以門診來看，醫師若一口氣聽診到第50人，恐怕就難以負荷，這套系統利用更先進的電子聽診器紀錄心音及12導程心電圖，把數位資料上傳雲端，可讓跨醫院的醫生群隨時保持最佳狀況下判讀，準確率更高，孩子就更安全。

台大雲林分院長黃瑞仁和台大兒童醫院長吳美環表示，先天性心臟病、心肌病變及心律不整是造成兒童及青少年猝死的原因，台灣先天性心臟病率約千分之13，傳導障礙約千分之7.52，心律不整及早發現妥善就醫可避免死亡，感謝衛福部支持及「創心醫電」團隊、幾位跨院醫師的協助，讓台大有機會完成「遠距學童心臟篩檢群助計畫」，把心音和心電圖數位化，讓醫師百里外也可判讀，讓偏鄉或低資源區的學生多一層安全保障。