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馬英九陪童小芸到和緯市場拜票 支持者爭相合影

2019-12-30 18:21聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

前總統馬英九今天下午5點多陪同台南市第三選區國民黨立委候選人童小芸，來到北區和緯黃昏市場發春聯，大批支持者爭相和馬英九及童小芸拍照。馬英九一路陪童小芸穿梭和緯黃昏市場拜票，逐一向攤商握手致意，支持者則爭相合影，場面十分熱鬧。

馬英九推薦童小芸在基層表現優異，深耕地方，為民服務，值得大家託付，希望鄉親力挺，讓她順利當選，打破台南區域立委席次民進黨長期壟斷的局面。

童小芸說，感謝馬前總統南下助陣並且加油和打氣。雖然這次選舉，表面上看起來有點冷清，但她一直勤跑基層，努力傾聽選民的心聲，感受到選民給她的溫暖，她對於選情還是非常樂觀，選民一定會給一位用心的候選人回報。

童小芸表示，她知道宣布參選立法委員起步較晚，時間有限，所以用認真來爭取選民的支持，用真心與誠意，來打動選民的心。她感謝鄉親的支持與疼惜，選戰最後階段，她一定會用最大的力量和時間全力衝刺，讓外界刮目相看。

前總統馬英九陪同立委候選人童小芸到和緯市場發春聯，支持者爭相合影。記者黃宣翰／攝...
前總統馬英九陪同立委候選人童小芸到和緯市場發春聯，支持者爭相合影。記者黃宣翰／攝影
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台南市第三選區國民黨立委候選人童小芸（右），今天傍晚由前總統馬英九陪同到和緯市場...
台南市第三選區國民黨立委候選人童小芸（右），今天傍晚由前總統馬英九陪同到和緯市場拜票，受到攤商熱烈歡迎。記者黃宣翰／攝影
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前總統馬英九陪同立委候選人童小芸到和緯市場發春聯，支持者爭相合影。記者黃宣翰／攝...
前總統馬英九陪同立委候選人童小芸到和緯市場發春聯，支持者爭相合影。記者黃宣翰／攝影
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