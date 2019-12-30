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游錫堃陪蘇治芬雲林掃街 張嘉郡率蒜農盼漲關稅

2019-12-30 18:06中央社 雲林縣30日電

雲林地區今天間歇性下雨，前行政院長游錫堃（中）陪同民進黨立委參選人蘇治芬車隊掃街...
雲林地區今天間歇性下雨，前行政院長游錫堃（中）陪同民進黨立委參選人蘇治芬車隊掃街。圖／聯合報系資料照片
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雲林地區今天間歇性下雨，前行政院長游錫堃陪同民進黨立委參選人蘇治芬車隊掃街。同選區國民黨參選人張嘉郡，則率蒜農北上陳情，要求調高關稅保護蒜農。

游錫堃繼8日與民進黨雲林縣第1選區（海線）立委參選人蘇治芬，在雲林虎尾鎮路口拜票後，今天再度到雲林陪同蘇治芬北港車隊掃街。

游錫堃接受媒體聯訪表示，有上一代的努力，才能享有目前的自由民主，蘇治芬父母在台灣的民主進程中，做出很大的奉獻，因此今天陪蘇治芬在雨中掃街是應該的。

游錫堃強調，蘇治芬從政經驗豐富，一生奉獻雲林，除積極爭取地方建設外，論述能力強，對國政也非常了解，一定要讓她高票當選，當總統蔡英文左右手。

同選區國民黨立委參選人張嘉郡，今天則率蒜農先後到立法院、農委會陳情，要求調高關稅保護蒜農。

張嘉郡表示，農委會今年8月召開一場關於調整進口大蒜管理制度可行性方案的座談會，結論包括調高大蒜進口關稅，從現行每公斤27元調高至36元，保護蒜農耕作基本權益，但無奈4個多月過去，農委會並無相關作為。

對此，蘇治芬表示，個人主張與農委會一致，自己當選後一定會要求相關單位，儘速調高大蒜進口關稅，保障蒜農收入。

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