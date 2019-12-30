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綠營直指違規插旗幟宣傳 謝淑亞競辦：已陸續拆除

2019-12-30 16:50聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

民進黨雲林縣議會黨團今指國民黨立委候選人謝淑亞違法插旗，山線地方各鄉鎮旗海飄揚，縣長張麗善卻為謝淑亞緩頰，形成執法縱容違法；謝淑亞競選辦公室回應，旗幟都是支持者自發性插旗，早有請他們先卸除等公告合法時間再插旗，若有疏漏也歡迎民進黨告知。

綠營縣議員張庭綺表示，副縣長謝淑亞代表國民黨參選雲林第二選區立委，卻提早偷插競選旗幟，把斗六、古坑、莿桐、西螺的大街小巷插得滿街旗海飄揚，23日面對質疑縣長張麗善居然還為謝緩頰。　　　　　

縣議員江文登說，依據雲林縣府公文立委候選人旗幟必需在109年1月1日才能插設，然而謝淑亞身為副縣長卻蠻橫偷跑，縣長張麗善對於違規插旗卻視而不見，顯見整個縣府嚴重違反行政中立。

時代力量縣議員廖郁賢表示，她也接到不少民眾陳情，擔心旗幟擋住紅綠燈、路口視線，現在謝淑亞公然違法，張縣長作為地方父母官應該把事情做好，總不能再說旗幟是支持者所插旗，民眾的熱情也該守法。

謝淑亞競選辦公室回應，因為謝淑亞競選起步較晚，街頭上的競選旗幟都是支持者熱心幫忙，盼主動插旗協助打廣告增加知名度，這些先前都已對外說明清楚。

謝的競辦指出，他們也知道明年元旦起才是合法插旗幟時間，因此辦公室都有告知支持者們遵守法規，並請支持者協助先拆卸，等到明年再重新插旗。

謝的競辦表示，他們都有主動通知支持者先拆除旗幟，不過因為支持者遍布全縣，如有還沒拆除的旗幟，也歡迎各界包括民進黨告知，他們一定會配合拆除。

雲林縣環保局廢棄物管理科科長吳其臻指出，目前全縣針對違法插旗幟已收到18件檢舉，環保局接獲檢舉，會函請各公所清潔隊幫忙拆除，並集中保管請旗幟所有人領回，若違規插旗不處理或屢勸不聽者，將會依廢棄物清理法處置。

民進黨雲林縣議會黨團與時代力量，今天直指國民黨立委候選人謝淑亞，在斗六、西螺、莿...
民進黨雲林縣議會黨團與時代力量，今天直指國民黨立委候選人謝淑亞，在斗六、西螺、莿桐等鄉鎮市違法插旗幟。記者李京昇／翻攝
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新住民姊妹會今天幫謝淑亞（左五）站台。圖／謝淑亞競選辦公室提供
新住民姊妹會今天幫謝淑亞（左五）站台。圖／謝淑亞競選辦公室提供
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民進黨雲林縣議會黨團與時代力量，今天直指國民黨立委候選人謝淑亞違法插旗幟，並批縣...
民進黨雲林縣議會黨團與時代力量，今天直指國民黨立委候選人謝淑亞違法插旗幟，並批縣長張麗善讓違法就地合法。記者李京昇／攝影
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謝淑亞競選辦公室回應，旗幟都是支持者自發性插旗，早有請他們先卸除等公告合法時間再...
謝淑亞競選辦公室回應，旗幟都是支持者自發性插旗，早有請他們先卸除等公告合法時間再插旗，若有疏漏也歡迎民進黨告知。圖／本報資料照
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民進黨雲林縣議會黨團與時代力量，今天直指國民黨立委候選人謝淑亞，在斗六、西螺、莿...
民進黨雲林縣議會黨團與時代力量，今天直指國民黨立委候選人謝淑亞，在斗六、西螺、莿桐等鄉鎮市違法插旗幟。記者李京昇／翻攝
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謝淑亞民進黨張麗善2020選舉雲林縣立委

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