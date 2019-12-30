親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

嘉縣政明年推電視節目 鼓勵長輩在家也要做運動

2019-12-30 16:22聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣面臨老化的問題，嘉義縣政府團隊以面對承擔態度，積極在運動及飲食上著手，營造長者的健康生活環境，繼推出活力不老健康操，再推出健康照護節目「在厝顧健康」。

「 在厝顧健康」電視節目，每集30分鐘，內容包含「健康操教學」、「健康報馬仔—健康小常識」及「縣長說俚語」，規劃出12套適合老中青的健康操，從生活功能的維持、舒展、活力強化等，漸進式提升民眾身心健康，在家就可以運動，且有趣易學。

今日上午在大揚有線電視公司前舉辦開播記者會，嘉義縣縣長翁章梁邀請全縣鄉親，自明年元旦起每天上午7點，在國聲第2頻道、世新第3頻道及大揚第3頻道，一起打開電視做運動。

翁章梁表示，明年自己將著重在推動長輩運動及營養，希望達到健康老化，令長輩依靠他人的時間縮短，活得有尊嚴，期盼「在厝顧健康」能營造老人家注重運動及飲食的風氣，也將推出長者槌球運動，多管齊下目的即是希望嘉義縣的長輩能活得長壽、健康。

衛生局代理局長趙紋華指出，規律運動可預防老化、糖尿病、心血管疾病等慢性病，降低情緒壓力。這12套健康操適合老中青，為全家人養成規律運動參加指標，未來也將在各社園、社區據點、團體機關等推廣，落實不老運動。

嘉義縣政府推出電視節目「在厝顧健康」，明年元旦起每天上午7點，即可打開電視做運動...
嘉義縣政府推出電視節目「在厝顧健康」，明年元旦起每天上午7點，即可打開電視做運動，嘉義縣縣長翁章梁（右四）盼長輩都能健康老化。圖／嘉義縣政府提供
分享
「 在厝顧健康」電視節目，規劃出12套適合老中青的健康操，現場民眾也跟著台上舞蹈...
「 在厝顧健康」電視節目，規劃出12套適合老中青的健康操，現場民眾也跟著台上舞蹈老師跳起健康操，充滿元氣。圖／嘉義縣政府提供
分享

嘉義銀髮族

延伸閱讀

嘉縣縣長翁章梁化身耶誕老人 快閃故宮南院發送...

大隻雞慢啼 翁章梁就職周年：嘉義縣農工並重拚...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

2019-12-30 15:14

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

有感偏鄉物資匱乏 他捐贈兩輛交通車給雲林社福團體

2019-12-30 16:51

影／至少便宜五成千元有找！職訓木工超耐用家具開賣

2019-12-30 15:38

青農王彥鈞、許瑞芫獲全國小果番茄佳作 新市區農會貼紅榜

2019-12-30 14:30

嘉義水上淨水場擴建趕工 預計2020年完工日增供水3萬噸

2019-12-30 11:59

明年不漲價！雲林縣有線電視收費每月維持540元

2019-12-30 11:44

台南新市禽流感 撲殺8209隻土雞

2019-12-30 00:02

黃金烏魚子 鑫溶實業奪雙冠

2019-12-30 00:02

嘉義愛心尾牙 盼各界捐助

2019-12-30 00:02

蔡育輝冒雨連辦3場政見會 王金平站台猛催票

2019-12-29 19:57

台南新市傳禽流感 撲殺8千餘隻黑羽土雞

2019-12-29 19:26

阿里山高山冬季優良茶今頒獎 銷量太好展售會所剩無幾

2019-12-29 19:11

「NGO」論戰 林燕祝范雲過招砲火猛烈

2019-12-29 17:54

基進黨全台首場造勢天公不作美 支持者仍力挺

2019-12-29 17:40

台南市安南區海佃路地下水管爆裂 一輛轎車卡住前輪

2019-12-29 17:21

風雨無阻 台南「國明大會」觀光工廠特賣強強滾

2019-12-29 16:35

雲林縣今年絕育5139隻貓犬 明年擴大辦理

2019-12-29 15:08

注意！2020總統大選雲林增加52個投開票所

2019-12-29 14:17

台南跨年今年別跑錯位置 交通全攻略看這裡

2019-12-29 13:40

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07

寒士尾牙募款不到5成 嘉義縣市廚師工會望大家出錢出力

2019-12-29 12:31

台南2020跨年倒數 警方籲請多搭乘公車到會場

2019-12-29 11:41

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

馬英九桃園夜市為萬美玲拉票 媒體問總統辯論沒回應

2019-12-29 20:53

台南市安南區海佃路地下水管爆裂 一輛轎車卡住前輪

2019-12-29 17:21

高雄愛河畔美食市集伴隨水舞秀 每個周末都將舉辦

2019-12-29 22:02

元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

2019-12-30 11:31

竹北停13車場開工 耗資1.6億提供222個汽車車位

2019-12-30 14:09

雨不停天公不作美 國瑜夜市攤商冷熱有別

2019-12-29 17:43

善用冷凍年菜 依然可做出可口美味

2019-12-29 20:01

桃市清潔隊 將落實同工同酬

2019-12-30 00:04

影／「過半線音樂會」遇大雨 民眾泥濘中聽陳其邁唱歌

2019-12-29 19:28

侯友宜為柯志恩輔選幫忙拉票 也幫他催票

2019-12-29 21:43

「NGO」論戰 林燕祝范雲過招砲火猛烈

2019-12-29 17:54

台南新市傳禽流感 撲殺8千餘隻黑羽土雞

2019-12-29 19:26

阿里山高山冬季優良茶今頒獎 銷量太好展售會所剩無幾

2019-12-29 19:11

民眾黨不分區立委 今晚冒雨在台中逢甲夜市掃街拜票

2019-12-29 20:00

奧萬大楓火紅季節宣告落幕 山櫻花接力將盛綻

2019-12-29 17:54

梅花、櫻花相約一起開花 相招來去高雄山區賞花

2019-12-29 19:55

桃園市政府2020新措施 讓生活理財更方便獎勵也多

2019-12-30 11:12

基進黨全台首場造勢天公不作美 支持者仍力挺

2019-12-29 17:40

花蓮立委選情白熱化 藍綠皆批傅崐萁

2019-12-29 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top