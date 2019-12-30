嘉縣政明年推電視節目 鼓勵長輩在家也要做運動

嘉義縣面臨老化的問題，嘉義縣政府團隊以面對承擔態度，積極在運動及飲食上著手，營造長者的健康生活環境，繼推出活力不老健康操，再推出健康照護節目「在厝顧健康」。

「 在厝顧健康」電視節目，每集30分鐘，內容包含「健康操教學」、「健康報馬仔—健康小常識」及「縣長說俚語」，規劃出12套適合老中青的健康操，從生活功能的維持、舒展、活力強化等，漸進式提升民眾身心健康，在家就可以運動，且有趣易學。

今日上午在大揚有線電視公司前舉辦開播記者會，嘉義縣縣長翁章梁邀請全縣鄉親，自明年元旦起每天上午7點，在國聲第2頻道、世新第3頻道及大揚第3頻道，一起打開電視做運動。

翁章梁表示，明年自己將著重在推動長輩運動及營養，希望達到健康老化，令長輩依靠他人的時間縮短，活得有尊嚴，期盼「在厝顧健康」能營造老人家注重運動及飲食的風氣，也將推出長者槌球運動，多管齊下目的即是希望嘉義縣的長輩能活得長壽、健康。