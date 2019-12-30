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影／至少便宜五成千元有找！職訓木工超耐用家具開賣

2019-12-30 15:38聯合報 記者周宗禎／即時報導

農曆年將到來，許多民眾規畫除舊佈新，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布擴大舉辦職訓木工家具展售，強調不計成本「比市價便宜至少五成、每件千元有找」，下周1月6日上午10點在分署技檢館公開販售。

雲嘉南分署表示，這批千元有找的家具包括書架、毛巾架及收納盒約250元，各式木椅450元至500元，桌子茶几類600至1000元，壁櫃、置物櫃等450元至1000元，「不少民眾已看好商品，準備在年前搶一波，讓家裡煥然一新」。

分署長劉邦棟表示，職訓木工家具是創意家具設計及製作班的成品，以往是非賣品，大多用於展示或重複拆解利用，今年初首度公開販售，引發民眾排隊搶購熱潮，356件家具短短二小時即秒殺。

劉邦棟說，今年因應民眾需求已特別加碼，將有高達600件家具展售，每件都由鑑價小組估價，只以材料基本價販售，不計工資，將比市價便宜至少五成。

創意家具班職訓師林彥甫說，展售的家具材質包括桃木、山毛櫸與橡木等，都是用全榫卯的榫接技術製成，花費時間遠比用釘子做的家具多出十倍，整體耐用性及強度都相當高，使用年限久。

家具展售時間為1月6日至10日上午10點至下午4點止，每人限購5件，售完為止，詳情可上官網https://reurl.cc/6g4nWO查詢。

木工家具是創意家具設計及製作班作品。圖/雲嘉南分署提供
木工家具是創意家具設計及製作班作品。圖/雲嘉南分署提供
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600件家具展售，雲嘉南分署長劉邦棟(中)、自辦訓練科長曾秋瑾(左)、職訓師林彥...
600件家具展售，雲嘉南分署長劉邦棟(中)、自辦訓練科長曾秋瑾(左)、職訓師林彥甫(右)歡迎民眾參觀選購。圖/雲嘉南分署提供
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今年初首賣家具，兩小時搶購一空。圖/雲嘉南分署提供
今年初首賣家具，兩小時搶購一空。圖/雲嘉南分署提供
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勞動部

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