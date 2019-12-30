古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

台南市古蹟修復之後怎麼看起來「怪怪的」目前正在修復中的市定古蹟西市場，北翼棟之前完工之後，門口兩處大型的裝飾，被市場攤商及附近的民眾認為很像「殯儀館的花圈」，希望未來有改善的空間，否則看起來不太吉利，但市政府文化局表示，古蹟原本就是長那個樣子，在修復之後，依法不能夠任意更動。

台南市議員邱莉莉今天與文化局局長葉澤山等人前往會勘，邱莉莉關心未來古蹟完成修復之後，跟西側的淺草新天地等市場銜接的介面問題，希望與古蹟有一致性成為未來台南另一個觀光亮點。

西市場最初建於明治38年（1905年），當年是全台灣最大的果菜專賣市場，而在台南過去又稱為「大菜市」，是最具規模的市場，2003年指定為市定古蹟之後，2017年展開整修，總經費1億8000萬元。

目前整修的古蹟總共有5棟，分別為本館北翼、中央、東翼棟，及香蕉倉庫與外廓賣店，其中北翼棟已經在今年6月整修完成，外廓賣店的要到明年暑假才會完成，其他3棟在農曆年前可以完成。

北翼棟在修復時，台南市文化資產管理處依照原來的樣子，在門口設立了白色的圓形緞帶狀裝飾，但是完工之後卻有民眾覺得怪怪的。

今天會勘時西門淺草公有市場自治會會長劉昭輝也表示，大家希望完工之後能稍作修改，免得看起來不太吉利。