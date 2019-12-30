豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

豆花老翁堅持賣完才要回家。圖／取自 臉書「萬長伯傳統豆花」 分享 facebook

網路力量無遠弗屆，一名女網友表示，有一名80餘歲的老翁，深夜在台南東區東寧路郵局前擺攤賣豆花，老翁透露他生意不好，直說「好累了」，因此網友立刻發文，號召其他網友幫忙，貼文也意外起底豆花老翁的身份。有人爆料，豆花老翁其實很有錢，只是怕無聊才會出門賣豆花。

一名網友在28日深夜於臉書社團「台南爆料公社」發文，她表示，當晚經過東寧路郵局附近時，發現一名老翁正在販售傳統熱豆花，看著他頂著寒風、等待客人上門的樣子，讓她有些不捨，老翁向她解釋，他賣的很累了，但是都還沒賣完，才會不收攤。

該網友立即發文，號召其他人來買豆花，貼文吸引逾3500人按讚，有人立刻到現場支持，短短一小時就讓豆花老翁賣完豆花，有網友說，豆花老翁賣的豆花是純手工的，用料也很單純，「從小吃到大，賣得很辛苦，常常擺攤到深夜」、「古早味」，也有人說老翁「幾乎全年無休」。

還有人留言說「上次我有看到一個開賓士的大哥，整桶把它扛去車上，拿了不知道幾千給伯伯」。另外還有當地人爆料，其實豆花老翁很富有，名下也有多棟房子，10幾年前兒子會陪著他來賣豆花，兒子當時就說，爸爸只是閒不下來、怕無聊，才會堅持出來擺攤，目前兒孫也在其他夜市賣豆花，協助老翁一同備料。

老翁孫子也出面留言，他表示「阿公在家一個人也無聊，就想出去看看客人，要阿公退休，阿公也不要，要阿公早點休息，阿公也要賣到11點才回家」，堅毅精神令人敬佩，網友也關心「阿公出來走動很好，但要注意阿公的身體，別讓阿公太累了」。