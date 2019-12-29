蔡育輝冒雨連辦3場政見會 王金平站台猛催票

國民黨台南立委第一選區立委候選人蔡育輝今天在鹽水、學甲、新營連辦3場政見說明會，曾任立法院院長的立委王金平也出席力挺，向鄉親推薦最認真打拚問政的蔡育輝。

蔡育輝今清晨7時多，先帶著競選團隊冒雨先到學甲菜市場拜票，接著參加在在鹽水區坔頭港里俊天宮、學甲慈濟宮、新營區太子宮舉辦的政見說明會，雖然天氣欠佳，但會場都座無虛席，競選團隊相當意外。

也是「台南女婿」的王金平，由前總統府資政黃正雄、國民黨中常委陳宗興、李全教等人陪同，在慈濟宮董事長王文宗安排，參加在慈濟宮舉辦的小型聚會。

向來自將軍、北門及學甲的支持者表示，過去3年多以來，民進黨完全執政，完全不顧百姓的意見想法，想訂什麼法規就訂什麼法規，連公投的結果都不願意遵守，這是過去國民黨執政時完全不可能發生的現象。

王金平表示，民進黨完全執政，外交、經濟及內政都沒搞好，讓多數人民越來越窮，選舉到了就再一次製造「亡國感」，呼籲鄉親不要再被騙了，大力支持敢言敢衝、為民權益敢大聲的蔡育輝，不要再給蠻橫專制的民進黨一黨獨大的機會。