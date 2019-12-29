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台南新市傳禽流感 撲殺8千餘隻黑羽土雞

2019-12-29 19:26聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新市區一處養雞場確診為H5N5亞型禽流感，台南市動保處今執行撲殺作業，共撲殺8209隻黑羽土雞。動保處提醒，近日低溫，養禽業者務必加強生物安全防疫，落實禽場內外環境的消毒、保溫通風及人員進出管制，避免疫情再發生。

這起禽流感也是台南市今年第二例，此次檢出H5N5的禽流感亞型，是今年全台禽流感案例的第4例。動保處說，可能的來源為現階段存在台灣的H5N2病毒與野鳥攜帶HXN5病毒發生重組，但也無法完全排除由野鳥攜帶而來，推測此亞型可能藉由人車及其他鳥禽等傳播方式由鄰近縣市傳播至台南。

動保處說，接到養禽場畜主主動通報後，依標準作業程序作業，並在確診為高病原性禽流感立即執行撲殺處置，將場內罹病雞隻全數撲殺，並運往焚化爐進行銷燬，無流入市面疑慮，市民對於禽肉可以放心食用。

台南市長黃偉哲表示，為防範疫情擴散，已指示農業局動保處後續須緊急啟動各項強化防疫措施，動員獸醫人力至案例場周邊半徑3公里禽場，進行一次全面性採樣檢驗及疫情訪視。

另將距離案例場周邊的高風險禽場進行監控，並要求輔導養禽業者強化防護措施，確實阻絕禽流感病毒入侵風險，及提供消毒藥劑供半徑3公里內的禽場進行自主防疫消毒，更持續派遣消毒車加強本市禽場周邊地區噴霧消毒工作，將環境中病毒降到最低，避免再發生疫情。

黃偉哲提醒，全台禽流感疫情仍持續在發生，今年迄今已發生82場高病原性禽流感案例，目前已進入冬季的禽流感好發時節，南部天氣溫差大且近來下雨潮濕，防範疫情須更加到位，養禽業者對於防疫工作不可鬆懈。

台南市新市區一處養雞場確診為H5N5亞型禽流感，台南市動保處今天執行撲殺作業，共...
台南市新市區一處養雞場確診為H5N5亞型禽流感，台南市動保處今天執行撲殺作業，共撲殺8209隻黑羽土雞。圖／台南市動保處提供
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撲殺作業後隨即加強消毒作業，動保處籲請飼主加強防疫作業。圖／台南市動保處提供
撲殺作業後隨即加強消毒作業，動保處籲請飼主加強防疫作業。圖／台南市動保處提供
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台南市新市區一處養雞場確診為H5N5亞型禽流感，台南市動保處今天執行撲殺作業，共...
台南市新市區一處養雞場確診為H5N5亞型禽流感，台南市動保處今天執行撲殺作業，共撲殺8209隻黑羽土雞。圖／台南市動保處提供
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禽流感疫情

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