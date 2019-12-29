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阿里山高山冬季優良茶今頒獎 銷量太好展售會所剩無幾

2019-12-29 19:11聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

由嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會協辦的2019梅山農會阿里山高山冬季優良茶頒獎典禮，今天上午於梅山公園停車場舉辦頒獎和展售會，因在得獎名單公布後茶葉就即將一銷而空，展售會的茶葉所剩無幾，讓梅山農會總幹事黃世裕向現場民眾道歉，也表示對阿里山高山茶的信心。

本次阿里山高山冬季優良茶一共選出青心烏龍茶組特等1名由梅山鄉瑞峰村的陳建全獲得、另有冠軍3名，特等獎一斤6萬元；金萱茶組特等1名由中埔鄉和美村葉碧華獲得、另有冠軍3名，特等獎一斤2萬5，為配合政府南向政策及認證農會，今年也辦理阿里山小葉種紅茶的競賽活動，特等1名、頭等21名。

嘉義縣長翁章梁表示，農委會預計在梅山設立茶葉改良場的分場，嘉義縣雖是全台第二大茶產區，但卻是第一大高山茶產區，他曾向農委會主委陳吉仲表示，希望能將改良場與茶葉故事館結合，讓遊客除了懂喝茶，也能了解製茶工程。

黃世裕表示，今年阿里山高山冬季優良茶的評審日期為本月9日至15日，由農委會茶業改良場產服課長林金池，及前魚池分場長郭寬福擔任評審，繳交點數分別為青心烏龍茶組1444點、金萱茶組757點。

翁章梁表示，中央注重農業安全，今年農委會一樣與縣府針對參賽的茶葉來做抽驗，若不合格的茶葉不僅喪失比賽資格，更是會直接銷毀，以表阿里山優質高山茶的決心，在食安方面取得消費者的信任，這在比賽的過程也是一步重要的程序。

今年阿里山高山冬季優良茶青心烏龍茶組由上意茶業的陳建全（左六）獲得特等獎。圖／嘉...
今年阿里山高山冬季優良茶青心烏龍茶組由上意茶業的陳建全（左六）獲得特等獎。圖／嘉義縣政府提供
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由嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會協辦的2019梅山農會阿里山高山冬季優良茶今天舉辦頒...
由嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會協辦的2019梅山農會阿里山高山冬季優良茶今天舉辦頒獎及展售會。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣長翁章梁（中）今天上午前往梅山公園品嘗今年的阿里山高山冬季獲獎茶。圖／嘉義...
嘉義縣長翁章梁（中）今天上午前往梅山公園品嘗今年的阿里山高山冬季獲獎茶。圖／嘉義縣政府提供
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今年阿里山高山冬季優良茶金萱茶組由茗華園茶業的葉碧華（左四）獲得特等獎。圖／嘉義...
今年阿里山高山冬季優良茶金萱茶組由茗華園茶業的葉碧華（左四）獲得特等獎。圖／嘉義縣政府提供
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今年阿里山高山冬季優良茶小葉種紅茶組由十三製茶的王俊傑（中）獲得特等獎。圖／嘉義...
今年阿里山高山冬季優良茶小葉種紅茶組由十三製茶的王俊傑（中）獲得特等獎。圖／嘉義縣政府提供
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阿里山茶葉農委會

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