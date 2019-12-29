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台江村廟論壇 探討山海圳國家綠道

2019-12-29 17:58聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

已有11年歷史的台江村廟論壇，今天在台南市安南區海尾朝皇宮揭幕，80多名來自全省教育、學界、公部門、社大師生，從保境護生、共生社區、文化之香三個主題，探討台灣山海圳國家綠道、在地安老、台江建庄二百年的文化願景，共同呼籲每個人學習做家鄉的積極公民，推動大廟興學，在明年台灣國家綠道元年，也是嘉南大圳開圳一百年，把走山海圳國家綠道做為健康生活處方簽。

包括台南市社區大學校長林朝成、台南市政府副秘書長王揚智、朝皇宮主委周金倉、林務局副局長林澔貞、台江國家公園課長林文敏、台南市農業局主秘吳威達等人到場參與座談。

林朝成說，村廟論壇這次的主題是教與學，從教師的角度，跟地方公共議題結合，對於大廟興學而言，這是非常重要的工作，因為明年是國家綠道元年，台灣山海圳國家綠道是台江流域社群發起，市政府共同合作，可以說這條綠道是民間和政府共同推動促成。

社大台江分校執行長吳茂成表示，一年一年不斷辦理重回村廟論壇，整理教與學的經驗，實踐社區大學教育改革的理想，培育更多的積極公民，因為公民是世界進步的重要力量。

老師李嘉智說，大廟興學師生分段踏查台灣山海圳國家綠道，結合在地高國中小學推動台江流域學習，令他想到國外經驗，醫生把鼓勵大家走一段綠道，做為處方，他希望，台灣山海圳國家綠道可以做為大家健康生命的處方簽，師生一起來走這段由下而上推動的國家綠道。

台江村廟論壇，今天在台南市安南區海尾朝皇宮舉行。圖/台南市社大台江分校提供
台江村廟論壇，今天在台南市安南區海尾朝皇宮舉行。圖/台南市社大台江分校提供
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台江社區大學大學教育

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