台江村廟論壇 探討山海圳國家綠道

已有11年歷史的台江村廟論壇，今天在台南市安南區海尾朝皇宮揭幕，80多名來自全省教育、學界、公部門、社大師生，從保境護生、共生社區、文化之香三個主題，探討台灣山海圳國家綠道、在地安老、台江建庄二百年的文化願景，共同呼籲每個人學習做家鄉的積極公民，推動大廟興學，在明年台灣國家綠道元年，也是嘉南大圳開圳一百年，把走山海圳國家綠道做為健康生活處方簽。

包括台南市社區大學校長林朝成、台南市政府副秘書長王揚智、朝皇宮主委周金倉、林務局副局長林澔貞、台江國家公園課長林文敏、台南市農業局主秘吳威達等人到場參與座談。

林朝成說，村廟論壇這次的主題是教與學，從教師的角度，跟地方公共議題結合，對於大廟興學而言，這是非常重要的工作，因為明年是國家綠道元年，台灣山海圳國家綠道是台江流域社群發起，市政府共同合作，可以說這條綠道是民間和政府共同推動促成。

社大台江分校執行長吳茂成表示，一年一年不斷辦理重回村廟論壇，整理教與學的經驗，實踐社區大學教育改革的理想，培育更多的積極公民，因為公民是世界進步的重要力量。