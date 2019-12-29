「NGO」論戰 林燕祝范雲過招砲火猛烈

民進黨不分區立委候選人范雲今天下午南下台南永康為第四選區立委候選人林宜瑾站台，范批林的對手是位「連NGO都搞不清楚、沒有國際觀」的人，同選區國民黨立委候選人林燕祝也回批范「良心都被收買了嗎？」雙方攻防砲火猛烈。

范雲今天與台南市前議長、現任小英姐妹會水噹噹婦女後援會會長賴美惠，共同替林宜瑾立委候選人站台拜票。賴美惠表示，林宜瑾在台南議會整整六屆，資歷非常完整，林宜瑾是最有能力到國會為台南永康、新市、新化爭取建設的立委。

范雲說，跟林宜瑾是野百合學運世代的好戰友，大學時期就很勇敢，站到第一線爭取民主，也很早就從政。范雲替林宜瑾抱不平，因為女性在政治路上受到的阻礙更多，直呼「若不是因為宜瑾是女生，以她的資歷，早就該當立委了！」

范雲接著說，林宜瑾面對的是特別惡質的集團，她的對手是位「連NGO都搞不清楚、沒有國際觀」的人，「讓這樣的人進入國會，能符合台南人的水準嗎？」

林宜瑾說，國民黨各候選人頻頻發表性別歧視言論，蔡總統沒生小孩被批評「不懂父母心」、洪慈庸生了小孩卻又被批評「忙著生小孩」，這種不尊重婦女的言論，顯示「國民黨是站在性別平等的對立面」。

對此林燕祝競選總部隨後也發佈新聞稿反擊，林燕祝表示，連永康最好吃的牛肉湯在哪裡都不知道的牆頭草，實在不用那邊指指點點，光市議會質詢、提案和選民服務，是不忍心拿出來羞辱林宜瑾。

林燕祝接著質疑范雲說，「范老師，您對得起上一次投給社民黨的朋友嗎？羅文嘉說投給小黨是浪費啊！你的良心都被收買了嗎？」