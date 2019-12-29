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風雨無阻 台南「國明大會」觀光工廠特賣強強滾

2019-12-29 16:35聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市「國明大會」觀光工廠今登場，開幕儀式熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝
台南市「國明大會」觀光工廠今登場，開幕儀式熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝
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由國王家族羽絨服飾觀光工廠與和明織品文化館聯合辦理的國明大會觀光工廠冬季嘉年華路跑活動今 登場，雖然下起大雨，業者推低價優惠買氣強強滾，市長黃偉哲也前往表達對在地廠商支持。

這次特賣會集結10家觀光工廠與30家佳里在地攤商辦理，立委郭國文、市議員陳昆和、蔡蘇秋金、方一峰等人也出席，市長黃偉哲除參觀羽絨工廠，採買冬季最保暖的羽絨外套，黃偉哲說，市府鼓勵傳統工廠透過產品創新與行銷策略轉型成觀光工廠，不但寓教於樂，增進利潤，也帶動旅遊人氣與買氣，希望藉由舉辦嘉年華的行銷活動，讓更多市民都能親近、了解各地的觀光工廠與佳里商圈，感受市府努力拚觀光的用意，進而大力採買選購許多台南在地的優質產品。

經發局副局長蕭富仁表示，台南市擁有全國最多家22家觀光工廠，輔導廠商轉型成果亮眼，更有3家優良觀光工廠及2家國際亮點觀光工廠，並榮獲今年第11屆健康城市健康產業獎。

未來將持續輔導廠商，提升台南市商家的形象，力求增加觀光工廠能見度與買氣。更多精彩活動詳情請至臺南市觀光工廠網站查詢：http://www.tourismfactory.tw/index.php

台南市長黃偉哲（右一）也現場採購，表達對在地廠商的支持。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲（右一）也現場採購，表達對在地廠商的支持。記者謝進盛／翻攝
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觀光工廠黃偉哲保暖

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