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雲林縣今年絕育5139隻貓犬 明年擴大辦理

2019-12-29 15:08聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林縣今年3月起至12月15日擴大補助犬貓絕育活動，來管控犬貓繁殖源頭，以降低流...
雲林縣今年3月起至12月15日擴大補助犬貓絕育活動，來管控犬貓繁殖源頭，以降低流浪犬貓數量，縣府指出明年將持續辦理絕育計畫。圖／本報資料照
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雲林縣今年3月起至12月15日擴大補助犬貓絕育活動，來管控犬貓繁殖源頭，以降低流浪犬貓數量，縣府指出明年將持續辦理絕育計畫。

雲林縣政府為推廣犬貓絕育與寵物登記，3月起補助絕育，每隻犬貓可節省800至1500元絕育費用，今年共絕育家犬貓4120隻及流浪犬貓1037隻、合計共5139隻，較107年3662隻增加40%絕育量能。

動植物防疫所指出，流浪動物零撲殺上路後，野外犬貓數量激增，今年擴大辦理「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一專案計畫，補助飼主絕育手術費，母畜每隻1500元、公畜800元，全縣有22間合約動物醫院配合辦理。

縣長張麗善表示，今年編列的絕育經費因民眾踴躍響應，於7月底經費即已用罄，為強化及落實犬貓族群控制，縣府8月再加碼270萬擴大辦理犬貓族群絕育控制計畫，以避免犬貓數量增加。

期間感謝台南市慈愛動物醫院、台灣之心愛護動物協會、雲林縣林曉河流浪動物關懷協會及彰化縣浪愛回家協會在雲縣協助家犬貓及流浪犬貓絕育活動。

動植物防疫所所長廖培志表示，防疫所有配合鄉鎮市公所安排到各村里駐點施打狂犬病疫苗，定期施打狂犬病防疫可降低人畜共通傳染風險，並受理學校申請，依不同學齡準備相關動物保護教材推廣教育宣導。

張麗善呼籲家中飼養犬貓的飼主，應落實3合1措施，幫毛孩完成絕育控管繁殖源頭、寵物登記落實飼主管理責任及每年定期帶毛孩施打狂犬病疫苗可降低人畜共通疫病的風險。

寵物流浪犬

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