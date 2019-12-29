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注意！2020總統大選雲林增加52個投開票所

2019-12-29 14:17聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

2020總統、立委選舉將在明年1月11日舉行投票，雲林縣選舉委員會提醒民眾，此次大選為避免投票大排長龍，將投開票所人數下修而增設52個投開票所，投票時要看清楚投開票所地點，以免跑錯地方。

依據戶政系統資料，雲林總統選舉人有56萬6385人，立委第一選區（海線）27萬9413人、第二選區（山線）28萬4405人，首投族有9695人 。

雲林縣選舉委員會指出，去年五合一選舉加上公投案，導致投票所大排長龍，中選會把每個投開票所選舉人數上限從1500人降為1200人，使得雲林往年557個投開票所，今年增加到609個。

選委會指出，民眾投票時記得攜帶身分證、印章及投票通知單，本次選舉共有三種選票分別為淺粉紅色的總統票、淺黃色的區域立委選票及白色的全國不分區也就是所謂的政黨票。

民眾應一次進入投開票所同時領取各種選舉票，離開投票所後就不得再次進入投票所投票，也請民眾排隊投票能優先禮讓行動不便、年長或孕婦及其他不適久站者。

選委會提到，民眾若因居住地與戶籍地不同而未收到投票通知單，中央選舉委員會提供便民 e化查詢系統，自即日起，民眾可到中選會「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉專區」網站查詢。

另，提醒民眾關於「不得攜帶手機進入投開票所」的規定是適用總統副總統選舉罷免法，違反者要處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣3萬以下罰金，所以民眾進入投票所前應將手機先交予同行親友或投票所工作人員保管，以免受罰。

雲林明年總統大選將增設52個投開票所，選委會提醒民眾不要跑錯地方，圖為投票示意圖...
雲林明年總統大選將增設52個投開票所，選委會提醒民眾不要跑錯地方，圖為投票示意圖。圖╱中選會提供
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