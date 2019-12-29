注意！2020總統大選雲林增加52個投開票所

2020總統、立委選舉將在明年1月11日舉行投票，雲林縣選舉委員會提醒民眾，此次大選為避免投票大排長龍，將投開票所人數下修而增設52個投開票所，投票時要看清楚投開票所地點，以免跑錯地方。

依據戶政系統資料，雲林總統選舉人有56萬6385人，立委第一選區（海線）27萬9413人、第二選區（山線）28萬4405人，首投族有9695人 。

雲林縣選舉委員會指出，去年五合一選舉加上公投案，導致投票所大排長龍，中選會把每個投開票所選舉人數上限從1500人降為1200人，使得雲林往年557個投開票所，今年增加到609個。

選委會指出，民眾投票時記得攜帶身分證、印章及投票通知單，本次選舉共有三種選票分別為淺粉紅色的總統票、淺黃色的區域立委選票及白色的全國不分區也就是所謂的政黨票。

民眾應一次進入投開票所同時領取各種選舉票，離開投票所後就不得再次進入投票所投票，也請民眾排隊投票能優先禮讓行動不便、年長或孕婦及其他不適久站者。

選委會提到，民眾若因居住地與戶籍地不同而未收到投票通知單，中央選舉委員會提供便民 e化查詢系統，自即日起，民眾可到中選會「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉專區」網站查詢。