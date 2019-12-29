台南跨年今年別跑錯位置 交通全攻略看這裡

台南今年跨年不一樣，最有台南味的跨年倒數活動〈台南跨年 府城搬戲〉將於12月31日下午4點在南美館二館周邊熱鬧登場，台南市政府新聞及國際關係處指出，當天預計將湧入許多民眾，呼籲市民搭乘大眾運輸工具前往，市府也已規劃免費接駁公車，歡迎民眾多加利用。

為因應活動舉辦，從31日下午4點到隔天1日凌晨2點，南美館二館周邊包括友愛街(西門到南門段)、忠義路(中正到府前段)、永福路(中正到府前段)都將有交通管制(詳見圖片)。除此之外，當晚海安商圈也會舉辦跨年活動，屆時海安路(中正到民生段)也將封閉。市府特別呼籲，敬請用路人務必提前改道，改從中華西路、金華路、西門路、南門路、健康路、北門路等周邊替代道路行駛。

市府建議，最適合前往跨年會場的方式為搭乘大眾運輸工具，路線公車2路、88路、6路、1路、7路、19路、紅幹線、紅2、藍幹線等皆可抵達會場(營運至夜間十點)。另市府也加開免費接駁公車行駛至會場，從31日下午6點營運到隔天1日凌晨1點，於台南轉運站及台南火車站皆可搭乘，服務更多民眾。

另外，為配合活動散場時間，台鐵1月1日凌晨將加開1班南下區間車(台南到高雄，01:35開)、2班北上區間車(台南到嘉義；01:30開、02:29開)來疏運人潮。

針對自行前往的民眾，當天將開放建興國中校園供機車免費停放。31日下午6點至隔天1日凌晨2點期間，樹林街（西門路至永福路）、和意路（西門路至永福路）、忠義路（府前路至健康路）、永福路（樹林街至健康路）、南寧街兩側（西門路至永福路）、南門路（府前路至健康路）等周遭路段的人行道開放臨停機車。

市府強烈建議民眾儘量避免開車前來，以汽車代步的民眾，可將車停放美術館二館地下停車場、竑穗國泰置地停車場，或是新光三越本館暨小西門停車場（營業至1日凌晨2點）等收費停車場。