台南2020跨年倒數 警方籲請多搭乘公車到會場

台南市政府舉辦2020跨年倒數活動，12月31日至明年1月1日，在中西區美術二館前廣場熱鬧登場，並在鄰近場域舉辦市集、街頭藝人表演，警方在四周實施交通管制，請民眾多搭乘公車，避免塞車。

台南市警二分局說，交通管制部分，管制車輛徒步區，從忠義路（府前路至中正路）、友愛街（南門路至永福路），管制時段31日下午4點至1月1日清晨2點。管制汽車進入區:永福路(府前路至中正路)、友愛街(永福路至西門路)，管制時段31日下午4點至1月1日清晨2點。替代道路：府前路、忠義路、西門路、南門路、健康路。

公共運輸疏導，路線公車（營運至晚上10點）搭乘6 路至府前路美術館2 館站下車，搭乘1 路、7 路、19 路、紅幹線、紅2、藍幹線至林百貨中正路站下車。搭乘2 路、88 路至孔廟-台灣文學館站下車。免費接駁公車 12月31日晚間6點至1月1日清晨1點。順向行駛於會場、台南轉運站、台南火車站，停靠處位於忠義國小府前路2段側往南門路方向，原市公車「建興國中(府前路)」站牌處。計程車招呼站：中正路5號至中正路21巷口前。

周邊停車場，台南市立美術館地下停車場417席，煙波大飯店地下停車場131席，竑穗國泰置地停車場849席，海安路地下停車場909席，新光三越新天地本館停車場1575席，新光三越新天地小西門停車場230席，進學國小停車場55席，中山國中停車場60席。