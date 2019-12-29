嘉縣黃金烏魚子冠軍出爐 盼推烏魚料理行銷國際

嘉義縣政府昨日在布袋國中舉行108年度嘉義嚴選黃金烏魚子頒獎典禮，並席開50桌「嘉義優鮮」特色烏魚及水產品料理，開放民眾於現場品嘗，還能搶先選購剛出爐的優勝烏魚子，作為年節伴手禮。

今年為第10年輔導嘉義縣養殖漁業生產區發展協會舉辦嘉義嚴選黃金烏魚子選拔，評審團說明，參賽的烏魚子品質優異，競爭激烈，好的烏魚子外表美觀、大小厚薄一致、卵粒勻齊、具透明感，乾溼度、軟硬、鹹淡均維持適中、顏色為深橘紅色，每1片烏魚子都是頂極精品。

今年選拔活動評比項目有外觀、風味、質地及口感，在重量5至7兩組有13家、7兩組有12家，23日評鑑結果出爐，由鑫溶實業股份有限公司獲得5至7兩組冠軍，及7兩以上組雙冠軍。

嘉義縣縣長翁章梁表示，1條好的烏魚需養殖2年至3年，不能苦澀、死鹹，外觀色澤更要漂亮，比賽能帶動相關產業聚焦，國際市場上對於嘉義縣烏魚子的後續發展性，更有信心。

翁章梁強調，嘉義縣的烏魚子占全國的4分之1，台灣烏魚子品質非常好廣受國際好評，因此要讓民眾懂得品嘗與享受，料理相當重要，盼未來能輔導漁民，開拓烏魚料理的市場，甚至行銷至國外。

烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼，前3者為「烏魚3寶」，活動當天堆出泰式蒜酥烏魚肉、糖酥烏魚膘、烏魚子壽司等10道佳餚，皆使用嘉義沿海的食材入菜。