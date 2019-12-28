親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／痛批郭台銘冷漠以對 簡明廉自述當初如何力挺他

2019-12-28 22:21聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣山區無黨籍立委候選人簡明廉下午在鴻海董事長郭台銘至高雄為親民黨立委候選人站台時，憤而在郭台銘搭車離去時，以帽子丟郭台銘座車，簡明廉說，郭台銘根本不是為了台灣人民的健康，看不起1個小市民，今天終於認出郭台銘的真面目。

談及自己的行徑，簡明廉說，會如此憤怒是因郭台銘在爭取國民黨總統提名初選時，自己一路相挺，甚至擔任嘉義台銘之友會總召，自費租賃總部，以行動支持郭台銘，如今對方卻冷漠以對，令人傷心。

簡明廉指出，昨晚收到通知郭台銘將前往高雄出席活動，他為此特地前去盼與郭台銘交流，簡明廉抵達現場後，先至會場內與坐在前排的郭台銘談自然療法，卻遭親民黨不分區立委候選人劉宥彤和蔡沁瑜請人將他趕出會場。

另一點令簡明廉感到不悅的是，當初郭台銘請他提供自然療法的資料供他參考，簡明廉卻見郭台銘在會場內即將資料丟棄在椅子底下，簡明廉說，為了台灣的將來，全民的健康，都可以忍下來。

簡明廉說，原以為郭台銘在乎台灣人民的健康，自己相當敬佩他，因此即便被趕出場外，自己仍耐心在外頭等候至活動結束，也在活動後請劉宥彤協助安排，希望能再次拜訪郭台銘，劉卻未回應。

簡明廉表示，直到活動結束前，他見郭台銘正在拍照，自己也上前希望與郭台銘合照，卻遭維安人員阻擋。最後，當郭台銘上洗手間將要離去前，簡再次詢問郭何時方便，自己要登門拜訪，卻未獲郭台銘回應，才會如此憤怒，「若郭台銘不願道歉，將不會原諒他」。

【相關閱讀】


‧ 國民黨民調溜滑梯？最新「政黨支持度」看這
‧ 韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」出招後 看各家媒體民調變化
‧ 你的一票很重要！別錯過大選「最熱話題」投票

嘉義縣山區無黨籍立委候選人簡明廉表示，鴻海董事長郭台銘在爭取國民黨總統提名初選時...
嘉義縣山區無黨籍立委候選人簡明廉表示，鴻海董事長郭台銘在爭取國民黨總統提名初選時，自己一路相挺，如今對方卻忘恩負義。記者黃晴雯／翻攝
分享

郭台銘劉宥彤2020選舉2020選舉嘉義縣立委

延伸閱讀

影／眾人高喊「韓國瑜凍蒜」 郭台銘王金平都沒...

王金平被批走投無路才歸隊 郭台銘：「太過分了...

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情...

影／郭台銘到高雄募款？ 只因親民黨上無片瓦下...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／故宮南院燈會盛大登場 百架無人機排出翠玉白菜超吸睛

2019-12-28 20:59

韓國瑜台南護衛隊擺同心圓陣 元旦再出馬護外圍安全

2019-12-28 20:25

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

2019-12-28 17:07

捐發票換春聯 米老鼠年畫搶手大排長龍

2019-12-28 13:17

夢的N次方在台南 帶領教師共備活化教學

2019-12-28 13:14

雲林林內花海接力盛開 大批遊客今湧入

2019-12-28 13:05

為紀念亡弟 嘉縣大林鎮蕭家兄弟捐百萬醫事人員巡迴車

2019-12-28 11:50

台南梅嶺梅花今年早綻放 採仙桃、薑黃雞美食不要錯過

2019-12-28 10:56

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

2019-12-28 09:00

過年必來！台南出現花燈隧道 逾千燈籠飄濃濃年味

2019-12-28 08:51

閒置眷村 將變水上鄉行政大樓

2019-12-27 23:20

校園毒品零容忍 選將都喊挺

2019-12-27 23:19

跨年元旦升旗 雲嘉南嗨迎2020

2019-12-27 23:00

芭樂首銷美國啟運 黃偉哲見證

2019-12-27 22:54

台南市府用這招 22所學校的淹水夢魘解決了

2019-12-27 18:05

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

衝場大拚場！要看幻象、F-16、IDF迎曙光 別跑錯地方了

2019-12-28 08:00

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

2019-12-28 17:07

北北桃一小時生活圈 捷運三鶯線延伸八德目標117年通車

2019-12-28 14:06

韓國瑜明晚台中造勢 10萬張紅椅200攤市集拚人氣

2019-12-28 16:11

新北環狀線年底通車確定跳票 交部明年1月5日履勘

2019-12-28 14:14

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

2019-12-28 16:05

影／痛批郭台銘冷漠以對 簡明廉自述當初如何力挺他

2019-12-28 22:21

過年必來！台南出現花燈隧道 逾千燈籠飄濃濃年味

2019-12-28 08:51

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

2019-12-28 09:00

秀水金陵花海節12月29日開幕 超美花海、染布道等你來打卡

2019-12-28 07:21

新竹市動物園重生 林智堅實踐兒時夢想泛淚

2019-12-28 11:55

維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

2019-12-28 12:21

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02

郭台銘失言？ 吳怡農：無法期待70歲郭先生改變價值觀

2019-12-28 16:29

元旦到2月基隆23院所 窩溝封填免收掛號費及部分負擔

2019-12-28 13:03

房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

2019-12-27 23:58

凍頂烏龍名不虛傳 冬茶賽6600件淘汰率高達49.3％

2019-12-28 15:44

金門也有霹靂小組？跨年晚會上首度亮相展警力

2019-12-28 10:04

高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

2019-12-28 13:13

環狀線第一階段今年底無法通了 訂明年1月5日履勘

2019-12-28 13:27

台南跨年演唱會人潮爆棚 10萬人空拍照長這樣

2019-12-28 22:49

故宮人氣國寶「肉形石」 要來尬「彰化爌肉」

2019-12-28 16:26

台南梅嶺梅花今年早綻放 採仙桃、薑黃雞美食不要錯過

2019-12-28 10:56

跨年夜逢上班日 北市這些路段下班時間更塞車

2019-12-28 12:54

馮光遠指賺很大 呂孫綾、賴秋媚都回應了

2019-12-28 17:05

竹南路邊停車收費案獲准...實施日期還有得等

2019-12-28 17:34

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

高溫柑橘灼傷 苗栗縣3鄉鎮災損約1000公頃

2019-12-28 09:28

鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

2019-12-28 16:27

網傳南迴改風光通車又封閉 公路局：勿以訛傳訛

2019-12-28 14:43

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

影／郭台銘到高雄募款？ 只因親民黨上無片瓦下無寸地

2019-12-28 17:01

韓國瑜台南護衛隊擺同心圓陣 元旦再出馬護外圍安全

2019-12-28 20:25

雲林林內花海接力盛開 大批遊客今湧入

2019-12-28 13:05

影／蔡英文與林智堅動物園開園 創造快樂感與幸福感

2019-12-28 11:59

影／餐盤回收機器人Enviro進駐國道4服務區

2019-12-28 06:17

影／全球品牌行李箱老闆 42歲退休轉行改當候選人

2019-12-28 22:44

維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

2019-12-28 13:34

父癌世、母中風 國中女照顧姊弟仍勤奮向學獲普仁獎

2019-12-28 17:27

解決塞車噩夢 大鶯豐德交流道拚6年完工

2019-12-28 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top