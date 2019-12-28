影／痛批郭台銘冷漠以對 簡明廉自述當初如何力挺他

嘉義縣山區無黨籍立委候選人簡明廉下午在鴻海董事長郭台銘至高雄為親民黨立委候選人站台時，憤而在郭台銘搭車離去時，以帽子丟郭台銘座車，簡明廉說，郭台銘根本不是為了台灣人民的健康，看不起1個小市民，今天終於認出郭台銘的真面目。

談及自己的行徑，簡明廉說，會如此憤怒是因郭台銘在爭取國民黨總統提名初選時，自己一路相挺，甚至擔任嘉義台銘之友會總召，自費租賃總部，以行動支持郭台銘，如今對方卻冷漠以對，令人傷心。

簡明廉指出，昨晚收到通知郭台銘將前往高雄出席活動，他為此特地前去盼與郭台銘交流，簡明廉抵達現場後，先至會場內與坐在前排的郭台銘談自然療法，卻遭親民黨不分區立委候選人劉宥彤和蔡沁瑜請人將他趕出會場。

另一點令簡明廉感到不悅的是，當初郭台銘請他提供自然療法的資料供他參考，簡明廉卻見郭台銘在會場內即將資料丟棄在椅子底下，簡明廉說，為了台灣的將來，全民的健康，都可以忍下來。

簡明廉說，原以為郭台銘在乎台灣人民的健康，自己相當敬佩他，因此即便被趕出場外，自己仍耐心在外頭等候至活動結束，也在活動後請劉宥彤協助安排，希望能再次拜訪郭台銘，劉卻未回應。

簡明廉表示，直到活動結束前，他見郭台銘正在拍照，自己也上前希望與郭台銘合照，卻遭維安人員阻擋。最後，當郭台銘上洗手間將要離去前，簡再次詢問郭何時方便，自己要登門拜訪，卻未獲郭台銘回應，才會如此憤怒，「若郭台銘不願道歉，將不會原諒他」。