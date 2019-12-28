跨年活動推公益 黃偉哲邀藝人關心兒少

台南市長黃偉哲今天與閻奕格、文慧如等參加台南市跨年活動演出的藝人，一起前往兒少年安置及教養機構參加歲末慰問活動。黃偉哲說，希望能讓孩子們感受到社會各界的溫暖。

台南市政府今年改變以往在12月31日舉辦大型跨年晚會的做法，從12月1日起在每個週末、不同場地舉辦跨年活動，提前營造耶誕節及跨年的歡樂氛圍。其中，12月21日與今天在台南市政府永華市政中心西側廣場安排兩場演唱會，邀請藝人與市民同歡。

黃偉哲下午邀請參與演出的藝人閻奕格、文慧如等人前往位於永康區的仁愛之家育幼所，在歲末年終慰問活動上與孩子一起合唱，並贈送藝人簽名CD、「夢想背包」與「希望球鞋」；還與小朋友們一起享用下午茶、交流分享2020新年心願。

黃偉哲表示，很感謝深受小朋友喜愛的大明星能撥出時間，帶來豐盛的禮物。市府也準備善心人士捐贈的「希望球鞋」、「夢想背包」與小紅包，希望小朋友們能感受來自社會各界的溫暖與祝福。

台南市社會局指出，黃偉哲與藝人們下午造訪的仁愛之家育幼所，長年來集結大眾的愛與付出，打造受虐、失依、無法教養等多種創傷議題兒少的安置及輔導環境，讓受創兒少依自我特質升學或培養一技之長。目前收容的32名兒少中，有25名由市府監護。