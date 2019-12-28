親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台女在馬來西亞搭車遭撞1死1傷 肇事者逃逸

跨年活動推公益 黃偉哲邀藝人關心兒少

2019-12-28 18:39中央社 台南28日電

台南市長黃偉哲今天與閻奕格、文慧如等參加台南市跨年活動演出的藝人，一起前往兒少年安置及教養機構參加歲末慰問活動。黃偉哲說，希望能讓孩子們感受到社會各界的溫暖。

台南市政府今年改變以往在12月31日舉辦大型跨年晚會的做法，從12月1日起在每個週末、不同場地舉辦跨年活動，提前營造耶誕節及跨年的歡樂氛圍。其中，12月21日與今天在台南市政府永華市政中心西側廣場安排兩場演唱會，邀請藝人與市民同歡。

黃偉哲下午邀請參與演出的藝人閻奕格、文慧如等人前往位於永康區的仁愛之家育幼所，在歲末年終慰問活動上與孩子一起合唱，並贈送藝人簽名CD、「夢想背包」與「希望球鞋」；還與小朋友們一起享用下午茶、交流分享2020新年心願。

黃偉哲表示，很感謝深受小朋友喜愛的大明星能撥出時間，帶來豐盛的禮物。市府也準備善心人士捐贈的「希望球鞋」、「夢想背包」與小紅包，希望小朋友們能感受來自社會各界的溫暖與祝福。

台南市社會局指出，黃偉哲與藝人們下午造訪的仁愛之家育幼所，長年來集結大眾的愛與付出，打造受虐、失依、無法教養等多種創傷議題兒少的安置及輔導環境，讓受創兒少依自我特質升學或培養一技之長。目前收容的32名兒少中，有25名由市府監護。

黃偉哲跨年晚會夢想

延伸閱讀

轉運站男廁小便斗後面鏤空 旅客抖：怎麼尿得出...

夢的N次方在台南 帶領教師共備活化教學

遭韓國瑜指為新潮流成員 陳美伶要求公開道歉

養網軍攻擊黃偉哲？陳亭妃澄清

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

捐發票換春聯 米老鼠年畫搶手大排長龍

2019-12-28 13:17

夢的N次方在台南 帶領教師共備活化教學

2019-12-28 13:14

雲林林內花海接力盛開 大批遊客今湧入

2019-12-28 13:05

為紀念亡弟 嘉縣大林鎮蕭家兄弟捐百萬醫事人員巡迴車

2019-12-28 11:50

台南梅嶺梅花今年早綻放 採仙桃、薑黃雞美食不要錯過

2019-12-28 10:56

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

2019-12-28 09:00

過年必來！台南出現花燈隧道 逾千燈籠飄濃濃年味

2019-12-28 08:51

閒置眷村 將變水上鄉行政大樓

2019-12-27 23:20

校園毒品零容忍 選將都喊挺

2019-12-27 23:19

跨年元旦升旗 雲嘉南嗨迎2020

2019-12-27 23:00

芭樂首銷美國啟運 黃偉哲見證

2019-12-27 22:54

台南市府用這招 22所學校的淹水夢魘解決了

2019-12-27 18:05

水上鄉公所行政大樓新建工程動土 建築設計融入水元素

2019-12-27 15:56

嘉義縣環境清潔競賽 竹崎東石民雄3鄉奪冠各獲百萬獎金

2019-12-27 14:33

大型家具清運台南明年1月將爆量 快提早預約

2019-12-27 14:26

寒冷冬天不孤單 大台南工會送庇護工場年菜給弱勢勞工

2019-12-27 14:10

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

衝場大拚場！要看幻象、F-16、IDF迎曙光 別跑錯地方了

2019-12-28 08:00

桃園滷味節今天開跑 滷味名店齊聚藝文廣場擺攤

2019-12-27 20:36

1公里內設第3個加油站 通霄居民怒了

2019-12-27 20:31

北北桃一小時生活圈 捷運三鶯線延伸八德目標117年通車

2019-12-28 14:06

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

2019-12-28 17:07

新北環狀線年底通車確定跳票 交部明年1月5日履勘

2019-12-28 14:14

維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

2019-12-28 12:21

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

2019-12-28 09:00

過年必來！台南出現花燈隧道 逾千燈籠飄濃濃年味

2019-12-28 08:51

韓國瑜明晚台中造勢 10萬張紅椅200攤市集拚人氣

2019-12-28 16:11

新竹市動物園重生 林智堅實踐兒時夢想泛淚

2019-12-28 11:55

秀水金陵花海節12月29日開幕 超美花海、染布道等你來打卡

2019-12-28 07:21

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

2019-12-28 16:05

西濱通霄北上區間測速 開罰已近2000件

2019-12-27 23:06

房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

2019-12-27 23:58

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02

郭台銘失言？ 吳怡農：無法期待70歲郭先生改變價值觀

2019-12-28 16:29

元旦到2月基隆23院所 窩溝封填免收掛號費及部分負擔

2019-12-28 13:03

金門也有霹靂小組？跨年晚會上首度亮相展警力

2019-12-28 10:04

高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

2019-12-28 13:13

環狀線第一階段今年底無法通了 訂明年1月5日履勘

2019-12-28 13:27

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

凍頂烏龍名不虛傳 冬茶賽6600件淘汰率高達49.3％

2019-12-28 15:44

高溫柑橘灼傷 苗栗縣3鄉鎮災損約1000公頃

2019-12-28 09:28

跨年夜逢上班日 北市這些路段下班時間更塞車

2019-12-28 12:54

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

2019-12-28 16:27

台南梅嶺梅花今年早綻放 採仙桃、薑黃雞美食不要錯過

2019-12-28 10:56

網傳南迴改風光通車又封閉 公路局：勿以訛傳訛

2019-12-28 14:43

馮光遠指賺很大 呂孫綾、賴秋媚都回應了

2019-12-28 17:05

影／餐盤回收機器人Enviro進駐國道4服務區

2019-12-28 06:17

台61線中部最後一段 芳苑-大城通車了

2019-12-27 22:59

機車停車格並排不好通行？新北交通局：多年前就畫設

2019-12-28 08:18

竹南路邊停車收費案獲准...實施日期還有得等

2019-12-28 17:34

維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

2019-12-28 13:34

員工欠薪 高市毒防基金會：董事會將討論存廢

2019-12-27 21:53

影／蔡英文與林智堅動物園開園 創造快樂感與幸福感

2019-12-28 11:59

故宮人氣國寶「肉形石」 要來尬「彰化爌肉」

2019-12-28 16:26

影／郭台銘到高雄募款？ 只因親民黨上無片瓦下無寸地

2019-12-28 17:01

北市調整路段率 31.8萬戶將增加房屋稅

2019-12-27 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top