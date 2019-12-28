郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

鴻海創辦人郭台銘今天南下高雄，為親民黨立委候選人站台，郭台銘在會後和民眾合影時，一位穿著為嘉義縣山區立委候選人簡明廉競選背心一直想靠近郭，兩人講了幾分鐘後，簡明廉離去，但等郭和支持者拍照後搭車離去，簡明廉覺得不受重視，氣得破口大罵郭無情無義，還把帽子丟向郭的座車，郭離去時，親民黨第三選區蘇博廷認為簡來鬧場，一度引發衝突，最後被人拉 開。

郭台銘為親民黨立委候選人站台，簡明廉主動坐到郭台銘旁邊，兩人在座位上講了幾分鐘後，簡明廉則先離開。活動結束後，郭台銘和民眾合影時，簡明廉再度要靠近，都被工作人員支開，最後郭台銘和支持者拍完照，搭車離去，簡明廉卻突然又出現，氣沖沖在郭座車前，狂罵髒話，不斷對郭台銘座車咆哮，狂罵郭無情無義，最後氣到還拿帽子丟郭台銘的座車。

簡明廉表示，要和郭台銘談談 ，但郭辦都不理他，他大怒「當時幫了他很多，但現在要拜訪他都不理他」，他還出示手機說明他們之前曾交談過，這次特別從嘉義下來高雄，想和郭台銘好好談談，但郭一直推託，大罵「今天終於認識他了」。

親民黨立委候選人蘇博廷認為好不容易找郭台銘來站台，簡不應該對郭座車咆哮，雙方當場吵了起來，後來被旁人支出。