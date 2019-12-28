台江國家公園10歲生日趴 分享台江經驗與願景

台江國家公園管理處今天以「十年耕耘、夢想台江」為主題，舉辦十周年處慶及特展開幕活動，感謝從台江規畫到成立過程中，重要推手及合作夥伴，同時透過台江10年成果特展，分享台江經驗與願景，讓民眾更認識了解台江國家公園保育理念與永續目標。

台管處10周年處慶活動，邀請內政部次長陳宗彥、營建署長吳欣修、台南市觀光旅遊局長陳信安、民代及在地社區與保育社團、家園守護圈里長等參與。陳宗彥指出，台江國家公園的成立，除了呼應世界保育潮流對保護濕地生態的重視外，也使國土計畫保育拼圖更完整、更完善。

台管處長謝偉松感謝台江規畫到成立過程中的推手，他強調，台江未來將繼續與專家學者、保育團體及台江家園守護圈社區建立夥伴關係，一起進行在地保育與地方產業永續發展。

活動當中也特別邀請財團法人商業發展研究院董事長許添財、首任台管處長呂登元、台南社區大學台江分校執行長吳茂成座談，談到台江國家公園的保育理念與環境永續最能創造台江土地新思維與最大價值，應繼續與市府合作，及建立在地社區夥伴關係，實現台江新夢想。