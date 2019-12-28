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林森80校慶 監察院長及嘉市府3處長都是傑出校友

2019-12-28 16:21聯合報 記者卜敏正／即時報導

林森國小於今天舉行80週年校慶，嘉義市長黃敏惠到場祝賀，稱讚林森國小為國家培養人才，監察院長張博雅、嘉義市建設處長陳光興、觀光新聞處長張婉芬、教育處林立生都到場、獲頒傑出校友，家長會長許群侑也捐贈30萬元學生獎助學金回饋母校。

林森國小創立於民國28年，原名為「新高公學校」，從學校可以遠眺玉山，也就是日治時代所稱的新高山，而學校附近在日治時期稱為「檜町」，也跟阿里山檜木有關連，今天校慶活動熱鬧非凡，許多家長帶著小孩到校，看到的都是同學、學弟妹，相互打招呼、場面熱絡。

校方今天表揚傑出校友，包括張博雅、陳光興、張婉芬、林立生、新店里梁仁豪里長、林森里王廣禮里長、頂庄里莊天基里長、盧厝里呂純足里長，還有多位教育界的學者教授、校長、工商業界的董事長或負責人、阿里山林鐵的列車長等。黃敏惠也表揚獲全國網球男子單打五年級冠軍王彥珺，以及嘉義市三冠王女生排球隊。

黃敏惠說，林森國小是校園共融遊具示範學校，孩子可以利用共融遊具快樂玩耍、歡笑沒有界線。感謝校長、老師、志工與家長會努力，讓林森的孩子們快樂學習與成長，嘉義市投注最多資源在教育，也是全國首創「班級教室全面裝設冷氣」城市，就是希望孩子們能在最好環境中勇敢逐夢、發現自我。

林森國小表示，學校位在阿里山森林鐵路旁，跟嘉義市林業發展歷史息息相關，近年來發展林鐵和交趾陶特色課程，每個孩子在畢業前一定至少會搭過一次林鐵到奮起湖，學校也連續三年申請文化局的校園交趾陶藝術計畫，每個孩子在畢業前也會有集體創作的交趾陶作品留在校園中，結合社區特色的探索體驗與實作課程，獲得教育部戶外教育金牌獎的殊榮。

黃敏惠（左二）稱讚林森國小為國家培養人才，建設處長陳光興（右起）、觀光新聞處長張...
黃敏惠（左二）稱讚林森國小為國家培養人才，建設處長陳光興（右起）、觀光新聞處長張婉芬、教育處林立生（左）。記者卜敏正／攝影
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黃敏惠（左三起）稱讚林森國小為國家培養人才，監察院長張博雅也是傑出校友。記者卜敏...
黃敏惠（左三起）稱讚林森國小為國家培養人才，監察院長張博雅也是傑出校友。記者卜敏正／攝影
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嘉義阿里山交趾陶

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