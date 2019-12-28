烏龜逛市集！嘉有好市集拍賣會 民眾帶寵物龜作伴吸睛

嘉義縣治特區第4次假日市集「嘉有好市集」，上午在戀人公園熱鬧開張，結合環保局舉辦環保傳愛心拍賣活動，縣長翁章梁當場開直播，代言在地文創、農產品； 有民眾帶寵物龜作伴，烏龜在地上爬行逛市集，吸引小朋友蹲下好奇觀看，烏龜逛市集成為有趣話題。

快過年了，環保局拍賣物品除募集二手精品外，再生家具工廠提供精美家具進行拍賣，所得全數捐社福團體，吸引民眾踴躍參加， 環保局環保傳愛心拍賣邁入第6年，結合嘉有好市集，建立有用物資循環永續利用觀念，讓環保行動轉換成愛心助人善舉。

市集有團體學員製作精美皮飾、琉璃、串珠、陶土飾品、手工精油皂與手工拼布製品來販售，籌措營運經費； 「小家電維修服務站」民眾帶小家電，讓師傅當場診斷維修，家中有需要回收電腦、行動電源、環保袋、手機等物品，可拿來市集攤位兌換，消費滿200元有20元現金折價券。