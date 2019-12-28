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台南再增20處淹水感測器 全市逾百處監控水位安全

2019-12-28 14:58聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市水利局從107年起與中華電信公司合作智慧防汛網建置計畫，在60處易積淹水地區裝設「路面淹水感測器」並搭配「智慧物聯網的技術」，率台灣之先，將所監控到的水位高度，即時、並準確的傳回，讓水利局人員監控，在第一時間掌握資訊即時通報。

水利局表示，目前全台南市淹水感測器共計有88處，水利局設置60處，水利署所屬機關設置28處，分布於台南市20個行政區，多集中於仁德區、安南區等易淹水路段地區。

台南市政府有感於溪北地區也是防汛重點，水利局從今年10月30日邀請各區公所代表，協力團隊及相關轄區科室召開淹水感測器設置三方協調會議，經與會代表討論共識，108年度計畫案的20支淹水感測器將優先設置於溪北地區，包含下營、鹽水、東山、麻豆、學甲、新市、將軍、後壁、北門、七股、官田、六甲等行政區，目前協力團隊正與各區公所及里長進行會勘，確認設置地點中，預計109年1月底可全數設置完畢。

水利局表示，台南市所建置的淹水感測器資訊，皆展示在台南市智慧防訊網平台，並同步上傳至水利署水資源物聯網。目前協力團隊正評估建立資料品質自動檢核機制中，未來經檢核確認資料無誤後，將公開於「台南水情即時通」APP，供一般民眾查詢。

台南市水利局增設淹水感測器。圖／水利局提供
台南市水利局增設淹水感測器。圖／水利局提供
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淹水物聯網水利署

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