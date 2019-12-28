為紀念亡弟 嘉縣大林鎮蕭家兄弟捐百萬醫事人員巡迴車

出生嘉義縣大林鎮的蕭義崧及蕭義嶺兄弟，為紀念過世的弟弟蕭義潭，兄弟倆有感於第一線醫療人員的安全及照護鄉親健康的重要性，主動以蕭義潭的名義，捐贈醫事巡迴車1輛，捐車儀式選在故鄉大林鎮舉辦，對於蕭家兄弟別具意義。

嘉義縣的醫事人員巡迴車執勤已有16年，里程數高達30萬公里，但礙於財政困難，車輛雖老舊仍未汰換，在蕭義崧及蕭義嶺得知後，親自洽詢各車輛廠商，選定價值174萬元的6人座車為捐贈車輛。

日前在嘉義縣大林鎮大美里的3+1行動醫療活動現場舉行捐贈儀式，由嘉義縣縣長翁章梁出席接受捐贈，同時致贈感謝狀感謝蕭家兄弟的善行，除守護鄉親的健康，更為嘉義縣3+1行動醫療再加分。

翁章梁表示，行動醫療從民國92年開始服務至今已16年，有了此輛醫療車，對於運送相關物資、人員安全及行動醫療工作上相當重要，不僅讓衛生局同仁能做更好的巡迴醫療，也感謝蕭家兄弟對於故鄉的情感及政府的協助。

蕭義崧說，為紀念過世的弟弟蕭義潭，打算捐一輛車，加上聽聞衛生局的醫事人員巡迴車已使用16年，擔心車輛老舊容易故障，因此與蕭義嶺商量後，決定以蕭義潭的名義捐贈一輛醫事人員巡迴車。