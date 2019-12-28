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暖冬又來?!農民擔心災損漁民憂心盛產

2019-12-28 11:28聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

地球極端氣候愈趨明顯，氣象專家說，今年是有史以來平均氣溫最高冬天，嘉義縣目前山區荔枝、高接梨及茶葉等作物，雖然還未出現如同今年初暖冬災情，但農民擔心災情重現； 至於海區因天氣暖和無寒害，養殖大宗水產金目鱸魚及台灣鯛都盛產，目前還在啟動收購台灣鯛產銷調節措施。

嘉義氣象站說，入冬12月至今平均溫攝氏19.1度，較去年同期均溫20.7度，只低1.6度； 嘉義大學植物醫學系助理教授林明瑩說，秋冬低溫對作物生長有幫助，今年初因暖冬加上長達半年乾旱不降雨，造成荔枝及龍眼不開花災損，本月初有降雨，土壤有濕度，對荔枝及龍眼開花有幫助。

林明瑩指出，暖冬時間長雖對荔枝及龍眼等作物生長不好，但對熱帶作物鳳梨生長卻有益，果肉比較不酸，反而增加甜度口感，至於經濟作物高接梨，梨穗開花最怕碰到降雨，氣候變異，對作物生長影響大，農民要學習了解作物與氣候生長特性，因應氣候挑戰。

縣府農業處長許彰敏說，極端氣候旱澇不定，嘉縣今年初因暖冬不雨傳出災情，山區茶樹枯黃，龍眼，柿子及荔枝不結果或枯黃等災情，災損金額共計971萬元，竹崎鄉是高接梨最大產地，2至3月高溫造成梨災損，災損金額約367萬，農民叫苦。

許彰敏說，明年初是否會重蹈今年初災情，農業處密切注意，鼓勵農民投保農作保險，海區因天氣暖和無寒害，養殖大宗水產金目鱸魚及台灣鯛盛產，鱸目收購產銷調節措施結束，目前啟動收購台灣鯛產銷調節措施，暖冬對山區作物造成災損，海區水產反而因此豐收。

嘉義縣因天氣暖和無寒害，養殖大宗台灣鯛盛產，農委會啟動收購台灣鯛產銷調節措施。圖...
嘉義縣因天氣暖和無寒害，養殖大宗台灣鯛盛產，農委會啟動收購台灣鯛產銷調節措施。圖／縣府提供
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災損暖冬農民

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