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台南梅嶺梅花今年早綻放 採仙桃、薑黃雞美食不要錯過

2019-12-28 10:56聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市觀光旅遊局表示，梅嶺風景區今年氣候日夜溫差大，在地業者表示梅花應該是近幾年來最早綻放的一年，目前正零星由山上往山下漸次盛開陸續綻放，賞梅地點有伍龍步道及福來百年老梅園等地區，鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統或開車至鄰近停車場進入梅嶺風景區後，步行欣賞梅花綻放的美景。

觀旅局表示，根據梅嶺業者回報，目前梅花開花約3-4成左右，預估元旦時盛開，花期可維持至元月中下旬，賞花熱點，有伍龍步道、梅龍步道、梅峰古道及觀音步道，四條步道沿途都種有梅樹，其中伍龍步道的坡度較為平緩，梅樹也較多，適合全家大小共同漫步賞花，同時還可以遠眺曾文水庫風光，風景美不勝收。

另外，梅峰古道有山茶花、紫牡丹、山櫻花、紅花風鈴木、杜鵑花等可觀賞，幸運時登上古道還可賞壯闊雲海，非常值得造訪。目前也是仙桃產季，加上新品種壽桃、蟠桃會陸續進入採收期，上山賞花順道採仙桃，已成近年到梅嶺的新玩法之一。

梅嶺業者推出預約「棗到了-梅嶺棗園休閒採果區」採黃金蜜棗（預約電話0918-636380）、「福來老梅園餐廳」預約採仙桃、蟠桃（可到3月份，預約電話06-5753658）等。

觀旅局推薦來到梅嶺一定要品嘗遠近馳名的梅子雞、薑黃雞，薑黃雞是新料理，不少老饕專程上山尋訪的獨特美食，可以乾炒薑黃雞，也可以煮薑黃雞湯，搭配山上栽種的冬天蔬菜，特別清甜好吃，當地特產伴手禮脆梅、梅子酒、梅醋等也是很好的伴手禮。

鄰近有玄空法寺、永興吊橋、江家古厝與曾文水庫等景點，以及素有美人湯屬碳酸氫鈉泉的龜丹溫泉，冷天全身泡湯或泡腳都舒暢。楠西、玉井及南化地區有旅館及民宿，適合2天1夜的行程，還可安排玉井老街、噍吧哖紀念園區、走馬瀨農場等必遊景點。賞梅、挽仙桃、吃美食，冬遊梅嶺輕旅行。

玉井警分局為疏運大量車潮，在108年12月31日至109年1月1日，以及農曆春節連假期間自109年1月23日至29日，南188線區道（梅嶺風景區聯外道路）自台3線水庫路路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入，二層坪環線產業道路全線，若車流過大，停車場不足時，將於當日上午10時至下午4時啟動小客車逆時針單行道管制措施。

觀旅局建議民眾選擇平日前往賞梅，並多利用大眾運輸系統進入梅嶺風景區。可從台南火車站搭綠幹線、從善化火車站搭橘幹線前往玉井轉運站，在玉井轉運站轉乘往梅嶺，也可轉乘到玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等周邊知名景點，詳細班車資訊及相關訊息可洽興南客運服務專線06-2653121詢問。或至台南旅遊網https://www.twtainan.net/查詢。

台南梅嶺繼梅子雞後，爆紅的薑黃雞美食。記者吳淑玲／攝影
台南梅嶺繼梅子雞後，爆紅的薑黃雞美食。記者吳淑玲／攝影
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台南市觀光旅遊局表示，今年梅嶺梅花是近年來最早開花的一年。圖／台南觀旅局提供
台南市觀光旅遊局表示，今年梅嶺梅花是近年來最早開花的一年。圖／台南觀旅局提供
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台南梅嶺賞梅附加採仙桃。記者吳淑玲／翻攝
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台南市觀光旅遊局表示，今年梅嶺梅花是近年來最早開花的一年。圖／台南觀旅局提供
台南市觀光旅遊局表示，今年梅嶺梅花是近年來最早開花的一年。圖／台南觀旅局提供
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台南梅嶺梅花陸續綻放。記者吳淑玲／攝影
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賞梅水庫梅花

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